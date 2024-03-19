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Успехи дзюдоистов АлтГПУ на краевых соревнованиях

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Успехи дзюдоистов АлтГПУ на краевых соревнованиях

В Барнауле на базе Алтайского училища олимпийского резерва 15 марта прошли краевая Универсиада и чемпионат Алтайского края среди мужчин и женщин по дзюдо. В турнирах участвовала сборная Алтайского государственного педагогического университета под руководством доцента кафедры спортивных игр Сергея Егоровича Харахордина.

В чемпионате Алтайского края за победу боролось около 50 спортсменов. По результатам чемпионата региона будет сформирована сборная для участия в чемпионате Сибири, который пройдёт в начале мая в Кызыле.

Борцы педуниверситета завоевали на соревнованиях 12 медалей – пять золотых, одну серебряную и шесть бронзовых наград. Чемпионами Алтайского края стали Ангелина Бокова, Нурсултан Садуакасов, Кирилл Гуляев, Адриана Афонина и Софья Дмитриева.

Второе место завоевал Николай Петрищев, замкнули тройку призёров Анастасия Чебыкина, Элеонора Шимпф, Анастасия Каратаева, Павел Чесноков, Артём Аржевикин и Егор Тупикин.

Кроме этого, сборная АлтГПУ завоевала первое место в общекомандном зачёте на краевой Универсиаде среди вузов. В активе студентов педагогического университета финалы во всех весовых категориях!

Первое место заняли Нурсултан Садуакасов, Артём Аржевикин, Дмитрий Третьяков, Павел Чесноков, Николай Петрищев и Кирилл Шалданов. Серебро завоевали Кирилл Гуляев и Егор Тупикин.

Второе место в общекомандном зачёте Универсиады заняли студенты медицинского университета, третье место у команды АлтГУ.

Взято отсюда.

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