Установить единый статус «дети войны» на уровне страны предлагают депутаты краевого парламента

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания планируют снова обратиться в Государственную Думу и Правительство Российской Федерации по поводу определения на федеральном уровне категории граждан «дети войны». Обращение об этом будет рассматриваться на ближайшей сессии краевого парламента.

В обращении говорится, что сейчас в 48 субъектах Российской Федерации установлен региональный статус «дети войны». Критерии отнесения граждан к соответствующей категории разные – это возраст на момент окончания войны, дата окончания военных действий и гибель родителей.

В Алтайском крае статус «дети войны» присваивается гражданам, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. Этот период соотносится с подходом Федеральной службы государственной статистики по учету получателей мер соцподдержки – детей войны.

«Мы предлагаем установить на федеральном уровне единое понятие «дети войны» для граждан Российской Федерации, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет и которые постоянно проживают на территории Российской Федерации. Сейчас в нашей стране около 10 млн граждан, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны», – сообщила председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева.