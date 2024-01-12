Полиция. Россия Фото: pressa40.ru

Стрелок заявил, что он взялся за оружие только в целях личной безопасности. По его словам, выстрелы он произвел на территории своего домовладения

Психиатр-нарколог Федор Глупаков, открывший ночью стрельбу у здания бара в селе Чоя Республики Алтай, заявил, что долгое время борется с шумом от местного бара, сообщает “Банкфакс”.

По его словам, в тот день он не планировал открывать огонь, а сделал это лишь потому, что ему угрожала опасность: на него якобы напали посетители заведения.

В полиции пояснили, что ночью 5 января мужчина пожаловался на громкую музыку в баре. На место приехал участковый: в это время заявитель снимал посетителей на камеру телефона. Это в дальнейшем послужило поводом для конфликта. Судя по опубликованным в Сети кадрам, дело дошло до рукоприкладства. После инцидента местные житель сбегал к себе домой и вернулся уже с карабином “Сайга-12” в руках. На территории, прилегающей к бару, он несколько раз выстрелил в воздух. Участковый уговорил врача сдать оружие и доставил его в полицию для разбирательства.

Сам Глупаков пояснил, что действительно вызвал полицию, но когда участковый приехал, шум в баре не прекратился. Поэтому мужчина отправился в заведение сам. В баре его якобы стал оскорблять один из посетителей, переходя на угрозы. Глупаков снял происходящее на телефон, чтобы на всякий случай иметь доказательства на руках. Затем он вышел на улицу, а посетители бара якобы отправились за ним. Там они продолжили конфликтовать.

“После этого один из них меня толкнул, стал наносить удары. Я отбежал к дороге. Его там вроде кто-то схватил и начал держать. А когда я пошел на территорию к себе, за мной погнались. Тот первый, который нападал. Он со спины налетел на меня. Я его схватил, чтобы он не мог меня бить. На меня тут же налетел второй. Я для безопасности сбегал, взял карабин, который у меня хранился. Я вышел – они приготовились к нападению. После этого я произвел два выстрела в воздух”, – объясняет врач.

Житель Алтая отмечает, что стрелял якобы на своей территории, а не на прилегающей к бару. Разряженный карабин он сдал полицейскому.

Мужчина добавил, что обращался уже ранее к главе региона и министру регионального МВД с жалобой на шумное заведение. Сотрудники полиции, которые приезжали на место по его вызовам, якобы не меняли кардинально ситуацию.

Между тем, по данным издания, некоторые местные жители высказывают претензии к поведению самого медика: он якобы довольно агрессивен и даже гонял людей на машине.

В инциденте со стрельбой сейчас разбирается полиция. Кроме того, свою проверку начала прокуратура.

Взято отсюда