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Юмориста убили во время сочинского фестиваля КВН

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Молодой человек получил серьезную травму и скончался в больнице спустя два дня

Юмориста убили во время сочинского фестиваля КВН

Коридор больницы / Фото: pxhere.com

31-летнего юмориста убили во время фестиваля КВН в Сочи. Об этом сообщает Shot.

Предварительно установлено, что участник фестиваля подрался с одним из гостей кавээновской вечеринки. В ходе потасовки пострадавший получил серьезную травму. Люди, которые вызвали скорую, утверждали, что он упал с высоты двух метров.

В больнице у юмориста диагностировали перелом свода и основания черепа, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, эпидуральные гематомы слева и справа. Он скончался, не выходя из комы, через два дня. 

Второго участника драки разыскивает полиция.

горняк

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