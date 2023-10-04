04.10.2023

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Юная бийчанка напилась геля для стирки, чтобы разыграть родителей и отомстить им за наказание

редактор ГОРНЯК2201 минуты
Юная бийчанка напилась геля для стирки, чтобы разыграть родителей и отомстить им за наказание

По данным тг-канала Mash Siberia, 12-летняя Алина (имя изменено) прилежная ученица и активистка. Вот только поведение в последнее время не очень: учителя жаловались. Родители провели воспитательную беседу, вынесли классическое наказание – оставили без телефона и косметики.

На следующий день, как обычно, собирались в школу, мама заглянула к Алине в ванную и увидела картину (мылом) маслом: у дочери изо рта брызжут пузыри, в руках – гель для стирки. Девочку с острым отравлением привезли в больницу. Позже Алина объяснила, мол, ну, подурачилась над родаками. То, что пранк никому не зашёл, она уже поняла.

Фото иллюстративное

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