Юные хоккеисты из Рубцовска приняли участие в краевом турнире

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09 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. 5-7 января в Славгороде прошли финальные соревнования краевого турнира на призы Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. Тарасова среди юношей 2007-2008 г. р.
ВтурниресыгралишестькомандизБийска,Белокурихи,Калманского района, Рубцовска, Славгорода и Советского района. Рубцовская “Спарта” стала четвертой. Тренирует ребят Морозов Андрей Юрьевич.
Фото: пресс-служба спортивной школы Рубцовска “Спарта”
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