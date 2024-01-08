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Юрий Лоза жестко раскритиковал “новогодние огоньки”

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По его словам, программы снимают не для зрителей, а для самих артистов

Юрий Лоза жестко раскритиковал "новогодние огоньки"

Фото: pxhere.com

Российский певец и композитор Юрий Лоза жестко раскритиковал “новогодние огоньки”. Его слова передают “Аргументы и Факты”.

По мнению Лозы, новогодние огоньки снимаются не для зрителей, а для самих артистов, которые в них участвуют.

“Наша медиасистема давно повернута сама на себя. Когда на новогоднем огоньке Киркоров поет для Баскова про Баскова, то, конечно, народу это совершенно не интересно”, – сказал Лоза.

Он добавил, что раньше артисты в новогодних программах пели песни о рабочих, а сейчас выступают с номерами о самих себе.

Как считает Лоза, звезд нужно оставить на втором плане, а больше времени стоит уделять обычным людям.  

Горняк22

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