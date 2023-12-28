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Юрист рассказал, как Ивлеева может избежать тюремного срока за неуплату налогов

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Кодекс предусматривает освобождение от уголовной ответственности за налоговые преступления в определенных обстоятельствах

Юрист рассказал, как Ивлеева может избежать тюремного срока за неуплату налогов

Фото: соцсети Насти Ивлеевой

Из-за неуплаты налогов блогеру Насте Ивлеевой грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Как сообщает “Подмосковье сегодня”, избежать уголовного наказания она может – кодекс предусматривает освобождение от него, если привлеченный по налоговым преступлениям впервые выплатит полную сумму задолженности вместе с пенями и штрафами.

Как отметил адвокат Тимур Харди, Ивлеева – “человек состоятельный” и вполне может воспользоваться данной возможностью. Более того, это было бы правильным решением с точки зрения государства.

“К реальной уголовной ответственности – лишению свободы – за подобные действия привлекать не следует. Такие люди могут принести больше пользы бюджету, компенсировав причиненный ими ущерб деньгами”, – заключил эксперт.

Напомним, что ранее о проверке налоговиков по материалам полиции сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она подчеркнула, что проверка имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела.

Позднее СМИ сообщили, что Ивлеева использовала схемы дробления бизнеса. Благодаря этому она “сэкономила” 137 млн рублей и недоплатила их в казну государства.

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