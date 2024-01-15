Юрист рассказал, кому могут отказать в выплате страховой пенсии

Специалист отметил, что документы на выплаты нужно подавать вовремя

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о том, в каких случаях человеку могут отказать в выплате пенсии. Его слова передает агентство “Прайм”.

Эксперт посоветовал обращаться в Соцфонд за оформлением выплат вовремя. Сделать это можно, если до их назначения осталось два года или менее. В среднем специалистам фонда требуется около месяца на подготовку всех документов.

Отказать в выплатах могут тем, у кого не хватает стажа или баллов. Исключение – социальная пенсия, право на которую имеют граждане без стажа.

Назначают такую пенсию женщинам с 65 лет и мужчинам с 70-ти.

город Горняк



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