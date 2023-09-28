Юрист рассказал о странностях в деле сбежавшего экс-директора “Жилфонда Барнаул”

А также поведал альтернативную версию хищения денег

Фото: скриншот с 2gis.ru

В декабре 2022 года уже бывший руководитель риелторской фирмы “Жилфонд Барнаул” Людмила Авдюхина похитила большую сумму денег и скрылась. О странностях этой истории и альтернативной версии произошедшего рассказал в интервью altapress.ru барнаульский юрист Сергей Сандаковский из компании “Юрисдело”.

Напомним, Авдюхина похитила деньги клиентов и самой компании – по некоторым данным, около 100-200 млн рублей – и скрылась за рубежом. Правоохранители возбудили уголовное дело, расследование которого засекретили, Авдюхину объявили в розыск. Весной 2023 года сообщалось, что ее обнаружили в Аргентине.

Юрист обратил внимание на некоторые странности. Например, почему Авдюхина решилась на преступление. Ведь у нее была успешная карьера, возглавляла крупную компанию, дважды получила звание “Директор года”.

“У нее была завидная для многих карьера и, насколько нам известно, очень высокая зарплата. В компании работал и ее муж. Она носила одежду дорогих брендов. Поэтому мне тоже трудно ответить на вопрос, зачем она решила все это потерять”, – указал Сандаковский.

Кроме того, судебные разбирательства не могли начаться примерно полгода. Как отметил юрист, один из клиентов сразу после исчезновения Авдюхиной обратился в фирму с просьбой вернуть деньги, но ему ничего не вернули. При этом в суд он пошел только в апреле 2023 года, потому что “Жилфонд Барнаул” был зарегистрирован в Москве, хотя находился в Барнауле и деятельность вел здесь.

“Когда начали подавать иски в Алтайском крае, фирма заявила возражения по подсудности спора московскому суду. Не каждый потерпевший, потерявший деньги, может лететь судиться в Москву, это дорого, долго, далеко. <…> И пока велись “танцы с бубном” по подсудности, “Жилфонд Барнаул” продал свои здания, включая офис. <…> Однако, на наш взгляд, такое поведение нетипично для потерпевшего”, – рассказал Сандаковский.

Напомним, правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. “Жилфонд Барнаул” и его клиентов признали потерпевшими.

Кроме того, по словам юриста, в феврале 2023 года, когда клиенты массово подавали иски о возврате денег, была создана компания “Агент сервис”.

“Мы называем ее зеркальной. Обычно такие действия предпринимаются, чтобы перенаправить клиентов и денежные потоки на подконтрольных учредителю лиц. На наш взгляд, такое поведение тоже нетипично для потерпевшего”, – добавил Сандаковский.

Также юрист высказал сомнения в правдоподобности версии с хищением денег. По непроверенным данным, заявленных сумм к концу 2022 года могло не быть и ничего особо и не украдено.

“У нас есть подозрения о наличии здесь признаков финансовой пирамиды”, – отметил Сандаковский.

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