Выборы. Голосование Фото: Олег Укладов

По информации Центризбиркома России, после обработки 30% протоколов, Владимир Путин получает более 87% голосов избирателей

Предварительные результаты голосования на выборах президента России сообщили в Центральной избирательной комиссии. Как передает ТАСС, после обработки 30,08% протоколов, уверенным победителем выборов является Владимир Путин с показателем 87,68%.

Вторым, по предварительным данным, идет Николай Харитонов (КПРФ) – 3,95%, третьим – Владислав Даванков (Новые люди) – 3,81%, четвертым – Леонид Слуцкий (ЛДПР) с показателем 3,01%.

Подсчет голосов по итогам выборов президента России продолжается.

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