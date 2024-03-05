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Увидите своими глазами: Дима Билан посоветовал всем съездить на Донбасс

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Увидите своими глазами: Дима Билан посоветовал всем съездить на Донбасс

Дима Билан Фото: Виталий Барабаш

Артист давно тайно помогает жителям новых регионов, а также бойцам СВО. Именно это, по слухам, якобы помогло избежать бойкота после “голой” вечеринки Ивлеевой

Певец Дима Билан призвал всех неравнодушных побывать в новые регионах России, сообщает “МК”.

“Вы можете взять, съездить и посмотреть, что и как там происходит. Так вы сделаете свое оценочное мнение. Я всем советую: съездите. И вы все увидите своими глазами”, – отметил он.

При этом артист признается, что говорить о своей поездке в ДНР ему до сих пор не просто.

Напомним, что исполнитель недавно вновь приезжал на Донбасс. Артист встретился с военнослужащими, а также посетил детский центр и центр для бездомных животных. В приюте ему приглянулся черный кот, и он забрал его с собой в Москву.

Ранее в ДНР приезжал певец Филипп Киркоров. Артист выступил перед ранеными бойцами, а также привез с собой гуманитарную помощь.

Взято отсюда

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