Актеры, сыгравшие казанских бандитов конца 80-х, готовы прийти на ваш праздник за большие деньги

Нам уже, право, даже как-то неловко в очередной раз говорить о невероятной популярности сериала про Казань конца 80-х «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Кажется, о нем уже знают не только в России, но и по всему миру. Главных героев проекта Жоры Крыжовникова везде цитируют, мужчины повторяют их образы и прически, а женщины завидуют женам исполнителей главных ролей и пишут им гадости в интернете.

Всенародная любовь к сериалу оказалась настолько сильной, что актеров стали приглашать не только на различные интервью, но и на детские дни рождения. В качестве почетных гостей и, как выяснили наши коллеги из 116.RU, за очень большие деньги. Подробности — в их материале.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: moreshowcom / Instagram*

В блоге одной из московских фирм по организации праздников премиум-сегмента появилось видео, на котором девочку-подростка на ее день рождения в стилистике «Слова пацана» удивляют специальным гостем — к ней пришел сам Рузиль Минекаев, исполнитель роли Маратика из сериала.

На данный момент ролик уже удалили со страницы фирмы, видимо, не справились с наплывом вопросов, сколько же стоит такой перфоманс. Рузиль явно не был с гостями на протяжении всего праздника, лишь удивил именинницу, сфотографировался со всеми, немного пообщался и ушел.

Мы связались с фирмой, чтобы выяснить, сколько же стоит эта услуга и можно ли пригласить на мероприятие не только Адидаса-младшего, но и других персонажей сериала про казанских группировщиков. Удовольствие действительно оказалось не из дешевых.

Присутствие на празднике исполнителей ролей Марата, Пальто и даже самого Адидаса обойдется любому желающему в 1,5 млн рублей. За каждого актера. При этом за эту сумму они пробудут на празднике всего лишь 15 минут. Также организаторы отмечают, что стоимость может увеличиваться, в зависимости от занятости актеров.

Нам объяснили, что можно позвать и кого-то из второстепенных героев сериала, но их гонорар будет обсуждаться отдельно, так сказать, по запросу. Но всё доступно, главное — иметь необходимый бюджет. Отметим, в целом московский день рождения полностью в тематике сериала, включая советские атрибуты, угощения, обстановку и даже наряды, можно организовать в пределах 5–7 млн рублей.

Ранее мы много рассказывали про сериал. Например, прогулялись по реальным местам в Казани, которые упоминают в «Слове пацана». Вот вам кафе, где изнасиловали Айгуль и убили Желтого, вот психушка на Волкова, куда попала мама Пальто, а вот и общага на Энергетиков, где живет дама сердца Вовы Адидаса Наташа.

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

Взято Источник

11.01.2024