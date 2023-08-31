За 2 года более 45% пользователей Tele2 увеличили число своих подписок
Оператор связи провел исследование с охватом более 21 млн человек
Пользователь подписки / Фото: Tele2
Российский оператор мобильной связи Tele2* проанализировал данные клиентов и определил, что у большинства подключены одна-две подписки – их доля составляет 65,24%. При этом есть те, кто использует более семи подписок – 10,21%. Важнее всего клиентам было получить доступ к сервисам музыки, кино и игр.
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Tele2 проанализировала интерес пользователей к сервисам в своих цифровых каналах с охватом более 21 млн человек. По данным оператора:
- 65,24% имеют одну-две подписки;
- 19,11% – три-четыре;
- 10,21% – семь и более.
Кроме того, почти у половины опрошенных за последние два года выросло их число – 45,56% респондентов. Не изменили количество – 44,08% опрошенных и только 10,36% уменьшили это число.
Предпочтения клиентов
Tele2 также оценила предпочтения пользователей, предложив выбрать самые необходимые элементы подписки:
- сервисы музыки – 31% опрошенных;
- сервисы кино – 29% респондентов;
- игровые сервисы – 8%.
Интересно, что клиенты в возрасте 25-34 лет ставят их лишь на седьмое место, предпочитая играм подписки на облачные хранилища, сервисы для покупки еды, книг и курсов для обучения.
Пользователи подписки Mixx* от Tele2 вообще сформировали свою тройку лидеров – это сервисы музыки, кино и книг.
Среди вариантов опроса были и необычные сервисы – суммарно 4% клиентов ответили, что хотели бы подписаться на покупку одежды, использование каршеринга и вызов клининга.
Данные опроса также показали, что чаще всего подписки оформляют женщины. Но количество мужчин-лишь незначительно меньше – 48,01% против 51,99%.
Возрастные отличия опрошенных более выражены – сервисы чаще всего используют в возрасте:
- от 35 до 44 лет (32,61%);
- от 45 до 54 лет (22,30%);
Меньше всего их оформляют клиенты до 18 лет – лишь полтора процента опрошенных. Можно предположить, что они не оплачивают их сами, но при этом иcпользуют подписки родителей.
*Tele2 (“Теле2”); Mixx (“Микс”).