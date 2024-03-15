За 2023 год в Алтайском крае построили более 11 тысяч новых квартир

Нехватка кадров, земли и внимания не помешали строителям Алтайского края увеличить объем сдачи жилья.

Источник фото: Катунь 24

Алтайский край по итогам 2023 года увеличил ввод жилья на 2,4 %. За год в регионе было построено 11,36 тысячи новых квартир общей площадью 946 тыс. В денежном отношении итоги работы отрасли тоже выглядят внушительно.

«Выполнено работ строительных на сумму практически 90 миллиардов рублей, практически на уровне 2022 года. И отгружено стройматериалов на 13 с лишним миллиардов рублей. Тоже на уровне предыдущего года. Индекс промышленного производства стройматериалов составил 96 процентов», — говорит заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, начальник управления строительства и территориального планирования Игорь Спивак.

Алтайский край на протяжении последних 4 лет выполняет все показатели по национальному проекту «Жилье». Тому самому, который предполагал для нашего региона ежегодный ввод примерно одного миллиона жилых квадратных метров. Правда, не стоит забывать, что больше половины от всех этих объемов составляет не индустриальное, а частное индивидуальное малоэтажное строительство. В то время, как количество многоквартирных домов в обозримом будущем будет сокращаться. Причины не новы.

«Доработки генплана, вопрос увеличения количества земельных участков под жилищное строительство, вопросы ценообразования и нормирования в строительстве, дефицит кадров в отрасли», — говорит исполнительный директор Союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края» Вячеслав Ширшов.

«В стройотрасли дефицит кадров по стране в 2023 году вырос на 31 % по сравнению с 2022 годом. Среднегодовая кадровая потребность предприятий, действующих в крае, составляет около 40 тысяч человек, из них 38 % – специалисты с высшим образованием, 62 % – рабочие и специалисты, имеющие среднее профессиональное образование», — отмечает генеральный директор Ассоциации СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович.

К решению вопросов нехватки кадров сегодня активно подключаются образовательные учреждения, как высшие, так и средние специальные. Один только Алтайский архитектурно-строительный колледж ежегодно выпускает порядка 700 молодых специалистов строительных профессий, многие из которых еще во время обучения трудоустраиваются в ведущие строительные компании края. Однако остаются вопросы нехватки земли под новое строительство, а для этого необходим более плотный контакт с властью.

«Нужно проводить штабы, которые бы рассматривали с привлечением строительного сообщества и всех структур, которые участвуют (экспертиза, прокуратура и прочие краевые правительственные органы) для рассмотрения текущих вопросов. То есть в таких вот совещаниях могли бы решаться вопросы более оперативно», — подчеркивает председатель правления Союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края» Александр Мишустин.

Речь идет в том числе и о неквалифицированных заказчиках в некоторых районах, по вине которых ремонтные работы могут быть проведены не всегда качественно. То есть простой директор школы не всегда может быть достаточно компетентен, чтобы принимать работы по ремонту, скажем, кровли. А Союз строителей мог бы такого директора обучить. Иными словами, более плотное взаимодействие строителей и власти пойдет на пользу региону в целом.

Взято отсюда.

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