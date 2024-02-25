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За 50 лет совместной жизни союз супругов Евсюковых стал прочным и надежным

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За 50 лет совместной жизни союз супругов Евсюковых стал прочным и надежным

В отделе ЗАГС № 3 по городу Барнаулу золотой юбилей отметили супруги Евсюковы Сергей Михайлович и Татьяна Николаевна. Особо примечательно, что полувековой юбилей семьи совпал объявленным Президентом Годом семьи. Супруги Евсюковы – достойные уважения люди, которые работали на предприятиях нашего родного края, оба – Ветераны труда. Они вырастили троих детей, радовались появлению и помогали воспитывать двух внуков и четырех внучек, а также правнука и трех правнучек! Сергей Михайлович и Татьяна Николаевна поделились своим секретом семейного счастья: «Искренность, уважение друг к другу, терпение и мудрость позволят встретить полувековой юбилей вместе со своей второй половинкой». Пройдя все жизненные трудности вместе, их союз стал прочным и надежным. Поздравить юбиляров пришли дети, внуки и близкие друзья. Также к поздравлениям присоединились председатель комитета по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского района города Барнаула Ольга Шарафутдинова, начальник отдела ЗАГС № 3 по городу Барнаулу Наталья Шапорева, которая вручила юбилейное свидетельство и приветственный адрес Губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Для юбиляров выступили солисты ансамбля спортивного бального танца «Счастливый каблучок» Захар Карпенко и Оксана Сафронова и солистки студии эстрадного искусства «Гармония», прозвучали музыкальные номера в исполнении Екатерины Шершневой.

Взято отсюда.

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