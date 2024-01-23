Рассказываем, сколько стоит перелет
С 31 мая этого года компания Nordwind запустит прямые рейсы из Барнаула в Казань. Об этом «Амику» рассказала директор туроператора «Охота» Наталья Белоусова.
Рейсы из краевой столицы в Казань будут дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Время полета — около трех часов, а билет в одну сторону стоит 9,7 тысячи рублей.
Казань — это город с удивительной историей, архитектурой и уникальной кухней. Он успел полюбиться многим жителям России и сейчас на пике популярности. В рейтинге посещаемости внутренних направлений Казань проигрывает лишь Москве, Санкт-Петербургу и Сочи, — говорит Наталья Белоусова.
Ранее NGS22.RU рассказывал, что для жителей Алтайского края в 2024-м вырастут цены на авиабилеты. Росавиация опубликовала список субсидированных рейсов из Барнаула на этот год. Теперь в нем лишь Екатеринбург и Сургут. В прошлом году таких направлений было семь. Среди них Челябинск, Казань, Красноярск и другие крупные города России.
Купить такие билеты могут:
- мужчины и женщины до 23 лет;
- женщины старше 55 лет;
- мужчины старше 60 лет;
- инвалиды с детства 2-й или 3-й группы и их сопровождающие;
- многодетные семьи;
- пенсионеры.
Взято Источник
23.01.2024