реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

За чак-чаком и айраном. Из Барнаула запускают прямые рейсы в Казань

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Рассказываем, сколько стоит перелет

За чак-чаком и айраном. Из Барнаула запускают прямые рейсы в Казань

С 31 мая этого года компания Nordwind запустит прямые рейсы из Барнаула в Казань. Об этом «Амику» рассказала директор туроператора «Охота» Наталья Белоусова.

Рейсы из краевой столицы в Казань будут дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Время полета — около трех часов, а билет в одну сторону стоит 9,7 тысячи рублей.

Казань — это город с удивительной историей, архитектурой и уникальной кухней. Он успел полюбиться многим жителям России и сейчас на пике популярности. В рейтинге посещаемости внутренних направлений Казань проигрывает лишь Москве, Санкт-Петербургу и Сочи, — говорит Наталья Белоусова.

Ранее NGS22.RU рассказывал, что для жителей Алтайского края в 2024-м вырастут цены на авиабилеты. Росавиация опубликовала список субсидированных рейсов из Барнаула на этот год. Теперь в нем лишь Екатеринбург и Сургут. В прошлом году таких направлений было семь. Среди них Челябинск, Казань, Красноярск и другие крупные города России.

Купить такие билеты могут:

  • мужчины и женщины до 23 лет;
  • женщины старше 55 лет;
  • мужчины старше 60 лет;
  • инвалиды с детства 2-й или 3-й группы и их сопровождающие;
  • многодетные семьи;
  • пенсионеры.

Взято Источник
23.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Дорожная служба Барнаула усилит обработку тротуаров от наледи

23.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

Дорожная служба Барнаула усилит обработку тротуаров от наледи

23.01.2024

 Новости Алтай

За чак-чаком и айраном. Из Барнаула запускают прямые рейсы в Казань

23.01.2024

 Новости Алтай

В Бийске «Тойота» влетела в горку снега и перевернулась. Посмотрите, что стало с машиной

23.01.2024

 Новости Алтай

На тысячу меньше: в Алтайском крае продолжает падать рождаемость

23.01.2024

 Новости Алтай

На Алтае мужчина пойдет под суд за случайное убийство: он выстрелил в 14-летнего мальчика

23.01.2024

 Новости Алтай

«Всё чистенько и аккуратненько»: зачем директор барнаульского зоопарка сыплет кофе на дорожки

23.01.2024

 Новости Алтай

В Шишковке пройдет вечер французской музыки: идем слушать Джо Дассена

23.01.2024

 Новости Алтай

На Павловском тракте из окна выпал мужчина: все подробности

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске