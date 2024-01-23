Рассказываем, сколько стоит перелет

С 31 мая этого года компания Nordwind запустит прямые рейсы из Барнаула в Казань. Об этом «Амику» рассказала директор туроператора «Охота» Наталья Белоусова.

Рейсы из краевой столицы в Казань будут дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Время полета — около трех часов, а билет в одну сторону стоит 9,7 тысячи рублей.

Казань — это город с удивительной историей, архитектурой и уникальной кухней. Он успел полюбиться многим жителям России и сейчас на пике популярности. В рейтинге посещаемости внутренних направлений Казань проигрывает лишь Москве, Санкт-Петербургу и Сочи, — говорит Наталья Белоусова.

Ранее NGS22.RU рассказывал, что для жителей Алтайского края в 2024-м вырастут цены на авиабилеты. Росавиация опубликовала список субсидированных рейсов из Барнаула на этот год. Теперь в нем лишь Екатеринбург и Сургут. В прошлом году таких направлений было семь. Среди них Челябинск, Казань, Красноярск и другие крупные города России.

Купить такие билеты могут:

мужчины и женщины до 23 лет;

женщины старше 55 лет;

мужчины старше 60 лет;

инвалиды с детства 2-й или 3-й группы и их сопровождающие;

многодетные семьи;

пенсионеры.

Взято Источник

23.01.2024