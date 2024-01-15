За детьми будущее цифровизации: в барнаульской IT-академии стартует весенний поток

Рассказываем, как присоединиться к одной из групп

IT-академия / Фото предоставлено компанией

Пока одни родители пытаются оградить детей от гаджетов, другие, наоборот, стимулируют интерес школьника к компьютеру и информационным технологиям, рассчитывая, что он станет крутым IT*-специалистом. Если вы уверены, что будущее за цифровыми технологиями, и хотите, чтобы ваш ребенок в этом мире был профессионалом, добро пожаловать в компьютерную академию “Топ”.

Совсем скоро, весной 2024 года, здесь начнется очередной старт групп. Сформированы группы нескольких возрастных категорий: 7-8 лет, 9-12 лет и 13-14 лет. И еще есть время присоединиться: в каждой группе осталось всего по паре мест.

Обучение в академии охватывает все основные области IT. В чем талантлив ребенок, с какой профессией ему стоит связать будущее – в академии раскроют потенциал каждого ученика. Создание сайтов, web-дизайн* и программирование, разработка компьютерных игр, анимация и виртуальная реальность – это не просто модные направления, потребность в таких специалистах растет каждый год.

В IT-индустрии ежегодно появляются новые интересные направления. 3D*-моделирование, принтинг, робототехника и ардуино, облачные технологии, дополненная и виртуальная реальность – в компьютерной академии обучают самым перспективным цифровым технологиям. Обучение проводят практикующие IT-специалисты, имеющие опыт работы с детьми.

Обучение в “Топе” поможет развить интеллектуальный потенциал ребенка. Конечно, не все захотят стать программистами или web-дизайнерами, но полученные знания помогут в учебе. Информационные технологии помогают лучше понимать физику, математику, логику, естествознание. Ребенок будет прекрасно ориентироваться в современном цифровом мире.

Записаться на собеседование и пробный урок можно по телефону +7 (3852) 72-14-10 или на сайте.

Компьютерная академия “Топ” Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж Тел.: 8 (3852) 72-14-10 Ватсап 8-906-966-5347 СайтВозрастное ограничение 12+

*IT (“АйТи”); web (веб); 3D (3дэ).

АНО ДПО Академия “Топ” Обособленное подразделение

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