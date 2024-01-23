Главное, что случилось за эти сутки

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 22 января.

В Кремле прокомментировали удар по рынку в Донецке

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получил доклады после удара ВСУ по Донецку 21 января и дал необходимые поручения, специального заявления президента на этот счет не запланировано. Сам Песков назвал удар, в результате которого погибли не менее 25 человек «чудовищным актом терроризма». Сообщалось о раненых, среди них есть дети.

После этого обстрела представительство РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе возмутилось, что ОБСЕ никак не отреагировала на ситуацию. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить причастных к обстрелу. Кроме того, Россия запросила заседание Совбеза ООН, где планировала обсудить этот удар и западные поставки вооружений Киеву.

Лавров выступил на заседании Совбеза ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в заседании Совета безопасности ООН, которое было запрошено Россией после удара по Донецку. В ходе своего выступления он, помимо прочего, заявил, что Россия от переговоров не отказывалась.

— Напомню, что мы никогда не отказывались от последнего и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного, десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом, — сказал Лавров

Управление верховного комиссара ООН по правам человека высказалось за проведение тщательного независимого расследования удара по Донецку. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в Женеве.

Суд заочно арестовал Александра Шпака

Суд Москвы заочно арестовал блогера Александра Шпака — одиозного бодибилдера обвиняют в распространении дискредитирующей информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Шпак покинул Россию после начала СВО. За это время у него уже накопилось пять административных штрафов за дискредитацию армии, а 13 января стало известно, что МВД разыскивает его по уголовной статье.

Дарья Трепова выступила с последним словом в суде

Подсудимая по делу о теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова выступила в суде с последним словом, сообщает «Фонтанка». Девушка извинилась перед потерпевшими, однако заявила, что своей вины она по-прежнему не признает. Трепова настаивает, что не знала о том, что в статуэтке заложено взрывное устройство.

— Меня фактически послали с бомбой на смерть, — считает подсудимая.

Второй подсудимый, Дмитрий Касинцев, сообщил в последнем слове, что поддерживает свое государство и с уважением относится к правоохранительным органам. Себя он корит за страх и слабость. Он готов нести ответственность, но просит суд быть к нему снисходительнее.

Приговор будет оглашен 25 января. Обвинение просит приговорить Трепову по совокупности к 28 годам лишения свободы.

Комитет Госдумы одобрил законопроект о конфискации имущества за фейки об армии

В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, за дискредитацию армии и ряд других статей. Его соавторами выступили сразу 395 депутатов (всего их в Госдуме 450). В пояснительной записке к документу говорится, что он предварительно проработан и концептуально поддержан Генпрокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом России и Росфинмониторингом.

Документ уже рассмотрел профильный комитет Госдумы — по госстроительству и законодательству. Законопроект рекомендовано включить в проект порядка работы Госдумы на 24 января 2024 года для рассмотрения в первом чтении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не комментирует законопроект.

ФСБ сообщила о задержании жителя Кузбасса за переводы денег ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене жителя Кузбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей службы. По информации ФСБ, задержанный переводил личные деньги на нужды ВСУ в целях приобретения военного снаряжения. Максимальное наказание, предусмотренное на сегодняшний день Уголовным кодексом за госизмену, — пожизненное лишение свободы.

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23.01.2024