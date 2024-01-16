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За два года с федеральной поддержкой в Алтайском крае капитально отремонтируют восемь школ

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За два года с федеральной поддержкой в Алтайском крае капитально отремонтируют восемь школ

На оперативном совещании в Правительстве края под руководством Губернатора Виктора Томенко обсудили реализацию в регионе проекта модернизации школьных систем образования. Губернатор Виктор Томенко отметил, что в крае сохраняется большой запрос на ремонт образовательных учреждений, среди которых и детские сады, и школы, и организации дополнительного образования.

«Благодаря федеральной поддержке — проекту «Модернизация школьных систем образования» — в плане капремонтов стоит 14 школ, 8 из которых планируется сделать за два года: 2024-2025-й. Общий объем финансирования — больше 1 миллиарда рублей», – сказал глава региона.

Губернатор обратил внимание профильного министерства на необходимость тщательной проверки проектно-сметной документации.

«В рамках нацпроекта «Образование» — по которому на наш край заложено еще около 1 миллиарда рублей — нам необходимо завершить строительство 4 школ. В том числе двух в Первомайском районе — в Боровихе и в Повалихе. Кроме того, планируется провести большую работу по оснащению образовательных организаций необходимым оборудованием. В плане на этот год открытие 73 «Точек роста» и 3 кванториумов: одного — в Бийске, двух — в Барнауле. Средства заложены, например, и на приведение в порядок спортзалов, создание спортклубов в школах, открытие «IT-куба» в Заринске», – напомнил Губернатор.

Взято отсюда.

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