За год фермеры Алтайского края и Республики Алтай получили от РСХБ 19 млрд руб.

В 2023 году региональный филиал Россельхозбанка выдал аграриям Алтайского края и Республики Алтай более 18,9 млрд рублей

В Москве проходит юбилейный 35-й съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР). Фермеры вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России, в том числе и нашего региона. На съезде обсудят важнейшие аспекты деятельности фермеров, среди которых и потребности в поддержке.

«Основная проблема, которая сегодня волнует алтайских аграриев – доходность хозяйств. Получаем рекордные урожаи, но продать их по приемлемой цене не можем. Цены реализации упали, а затраты на горюче-смазочные материалы, технику, средства защиты растений, кредитные ресурсы растут. Образовался значительный перекос цен не в пользу аграриев. Надеюсь, что съезд обсудит это и даст не только свою оценку, но и выработает совместно с правительством и другими структурами план дальнейших действий. А в целом я рад, что большая делегация от Алтайского края представлена на съезде, в том числе и директор регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко. Мы все работаем в тесном взаимодействии с властью, и эта сплоченность помогает двигаться вперед и решать поставленные страной задачи», – прокомментировал Председатель Союза КФФ Алтайского края, директор ООО «Алтайская продовольственная компания» Александр Балаков.

«Тесное взаимодействие в рамках Союза КФФ Алтайского края дает понимание актуальных проблем отрасли и увеличивает скорость их решения, будь то кредитование или внедрение разнообразных цифровых проектов. Открытый диалог и нацеленность на позитивный результат при обсуждении вопросов позволяет быстро и качественно выполнять свою работу каждому из нас. Россельхозбанк принимает как аксиому, что фермеры – это важная созидательная сила сельского хозяйства и вся наша работа направлена на дальнейшее развитие как финансовых, так и нефинансовых методов поддержки аграриев, таких как «Школа фермера», развитие цифровых платформ для ведения бизнеса, сбыта своей продукции и многое другое», – считает директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

В 2023 году региональный филиал Россельхозбанка выдал аграриям Алтайского края и Республики Алтай более 18,9 млрд рублей (прирост за год 25%), из них на проведении сезонных работ – более 12,1 млрд рублей (прирост за год 23%).

Активно развиваются в интересах аграриев различные нефинансовые сервисы. На площадке уникальной цифровой экосистемы Свое Фермерство зарегистрировано 835 хозяйств из двух алтайских регионов и 3437 товаров и услуг на маркетплейсе Свое Родное.

Для продвижения и активного освоения маркетплейса было проведено 117 мини-ярмарок под названием «Вкусная пятница» в двух алтайских регионах, 40 из которых – выездные. В ярмарках приняли участие 70 товаропроизводителей, которые реализовали своей продукции на общую сумму более 4,3 млн рублей. Огромным событием 2023 года стало проведение фестиваля фермерской еды «СВОЁ» в Барнауле. В фестивале приняло участие 100 фермерских хозяйств Алтайского края, Республики Алтай и других регионов России. Было продано более 10,5 тонн продукции на 10,3 млн рублей. Фестиваль посетило свыше 55 тысяч человек.

Представители Союза КФФ Алтайского края принимали участие в реализуемой банком программе «Школа фермера» и ярмарках «Вкусная пятница», а также являются активными пользователями цифровых сервисов и платформ Свое Фермерство, Свое Родное и других.

Реклама. Рекламодатель: Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» ИНН 7725114488. Erid LjN8KaDtH

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