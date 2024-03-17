За ходом выборов в России следят больше тысячи международных наблюдателей

Последние данные по явке на 09:45 мск: 61,37%
17 марта 2024, 15:0028Написать комментарий
Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что за проходящими в России выборами следят эксперты и наблюдатели из 129 стран. Их число составляет 1115, они работают в 53 российских регионах.
— Центральная избирательная комиссия официально аккредитовала 706 международных наблюдателей из 106 стран. Также по итогам Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего в Сочи, 224 эксперта из 51 страны выразили желание познакомиться с организацией выборов в нашей стране. И 185 экспертов из 58 стран прибыли в Россию по приглашению Общественной палаты. Таким образом, за ходом голосования на выборах президента России наблюдают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран, — цитирует Памфилову ТАСС.
Выборы президента России завершаются сегодня. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. По последним данным, явка по России составила 61,37%.
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17.03.2024