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За январь 2024 года в Алтайском крае произошло 57 наездов на пешеходов

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За январь 2024 года в Алтайском крае произошло 57 наездов на пешеходов

Один человек погиб, 57 получили травмы

За январь 2024 года в Алтайском крае произошло 57 наездов на пешеходов, в которых один человек погиб и 57 получили травмы, сообщает “Амик” со ссылкой на информацию МВД края.

– Каждое третье дорожно-транспортное происшествие происходит по собственной вине пеших участников движения, – отметили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД напоминают: ходить нужно только по тротуарам, пешеходным дорожкам и обочинам, а по краю дороги — навстречу автомобилям.

Кроме того, инспекторы призывают использовать светоотражатели для одежды в темное время суток, а также не отвлекаться на наушники и телефон.

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Взято отсюда

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