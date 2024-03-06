За кражу мобильного телефона жительнице Краснощёковского района грозит до 5 лет лишения свободы

В январе в дежурную часть транспортной полиции обратилась жительница Барнаула с заявлением.

В нём написала, что в районе городского автовокзала у неё пропал телефон. Сотрудники уголовного розыска задержали обвиняемую. 34-летняя женщина из села Карпово Второе Краснощёковского района призналась, что увидела на ограждении оставленный кем-то мобильный. Убедилась, что никто за ней не наблюдает, и присвоила его. Сейчас телефон вернули владелице, а той, что унесла чужую вещь, грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Галина Сиуха

Взято отсюда.

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