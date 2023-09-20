За лето курятина в Алтайском крае бешено подорожала и становится дефицитом - ГОРНЯК22

Холодильник с курицей магазина федеральной сети в Барнауле. Фото: "Толк"

В начале мая килограмм курицы в Алтайском крае можно было купить за 158,91 рублей. Сейчас этот “народный деликатес” стоит 221,65 рублей за кило. Но порой даже за такую бешеную цену курятину не найти

С начала мая 2023 года охлажденные и мороженые куры в Алтайском крае подорожали на 39,4%, в Барнауле и вовсе на 41%, следуют из отчетов Алтайкрастата за 10 мая и 11 сентября. Но главная проблема – курятина стала дефицитным товаром, почти исчезнув из холодильников местных магазинов.

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