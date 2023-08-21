За месяц сибиряки совершили более 200 сделок купли-продажи авто в офисах Сбера

Это быстро и безопасно

Покупка авто / Фото: prostooleh / Freepik

Жители регионов Сибири стали активными пользователями нового сервис “Сделка Авто”, который был запущен в сибирских офисах Сбера в июле. Только за месяц таких сделок было около двухсот.

Сервис позволяет в комфортной среде, с гарантией юридической чистоты и прозрачности расчетов проводить сделки по купле-продаже автомобиля, используя инфраструктуру офиса. Сотрудники банка предоставляют для оформления типовой договор купли-продажи и проводят расчеты по сделке.

Услуга доступна в Новосибирске, Омске, Томске, Красноярске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле, Горно-Алтайске, Абакане и Кызыле.

“Сделка Авто” входит в категорию сервисов для жизни, которые Сбер предлагает в своих офисах. Это услуги, которые полезны клиентам в повседневной жизни, и не всегда связаны с финансами. Например, в офисах Сибирского банка Сбербанка клиенты могут отправить и получить посылку, выпить кофе, сотрудники помогут сделать копии личных документов, установить приложения Сбера на смартфон. В дальнейшем Сбер планирует значительно расширить перечень сервисов для жизни в своих офисах.

“Покупка или продажа автомобиля – ответственный и важный момент, участникам сделки необходимо тщательно проверить документы и правильно провести расчеты. И лучше сделать это в спокойной комфортной обстановке, с сопровождением грамотного консультанта. Как видим, многие уже оценили эту возможность – клиенты отмечают высокую скорость обслуживания и удобство проведения сделки. Мы очень рады тому, что люди все чаще приходят в отделения Сбера не только за решением финансовых вопросов, но и с повседневными задачами – мы с радостью помогаем их решить”, – прокомментировал заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Максим Волков.

ПАО Сбербанк

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