За минувшие сутки в Алтайском крае ликвидировано 12 пожаров

Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

На особом контроле МЧС находятся объекты с массовым пребыванием людей и частные дома. С населением проводятся профилактические беседы

1 января 2024 года в Алтайском крае ликвидировано 12 пожаров, восемь из которых – в жилом секторе. Четыре пожара пресекли в Барнауле. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Напомним, в новогодние выходные сотрудники ведомства переведены на усиленный режим работы. На контроль взяты 1730 объектов, которые задействованы в проведении новогодних мероприятий.

Ранее сообщалось, что 31 декабря на территории региона ликвидировали 15 пожаров, один из которые в краевой столице.

Взято отсюда.

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