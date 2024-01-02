Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

За минувшие сутки в Алтайском крае ликвидировано 12 пожаров

Подписывайся на ГОРНЯК22!

За минувшие сутки в Алтайском крае ликвидировано 12 пожаров

Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

На особом контроле МЧС находятся объекты с массовым пребыванием людей и частные дома. С населением проводятся профилактические беседы

1 января 2024 года в Алтайском крае ликвидировано 12 пожаров, восемь из которых – в жилом секторе. Четыре пожара пресекли в Барнауле. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Напомним, в новогодние выходные сотрудники ведомства переведены на усиленный режим работы. На контроль взяты 1730 объектов, которые задействованы в проведении новогодних мероприятий.

Ранее сообщалось, что 31 декабря на территории региона ликвидировали 15 пожаров, один из которые в краевой столице.

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , новости алтай лента новостей ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

День 677-й. Самое важное к утру 2 января о специальной военной операции

02.01.2024

 Здоровье

На какие посты губернатор Алтайского края никого не назначил в 2023 году

02.01.2024

 Здоровье

Магазин «Светофор» пытаются выселить из здания в центре Барнаула

02.01.2024

 Общество

Народные дружинники следят за порядком на новогодних снежных городках города

02.01.2024

 Новости Алтай

Праздник к нам пришел: главные новогодние локации Барнаула

02.01.2024

 Образование

На какие посты губернатор Алтайского края никого не назначил в 2023 году

02.01.2024

 Образование

Магазин «Светофор» пытаются выселить из здания в центре Барнаула

02.01.2024

 Новости Алтай

Кому в 2024 году повысят маткапитал

02.01.2024

 Новости Алтай

2 января в Алтайском крае потеплеет до +3 градусов

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix