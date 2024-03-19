За неделю сотрудники ГИБДД Бийска задержали 18 нетрезвых водителей

В целом за минувшую неделю на территории обслуживания Госавтоинспекции МУ МВД России «Бийское» произошло два ДТП
За прошедшую неделю на территории обслуживания Госавтоинспекции МУ МВД России «Бийское» произошло два ДТП, в которых пострадали 3 человека, в том числе 1 несовершеннолетний, сообщает ведомство.
За неделю сотрудники Госавтоинспекции задержали 18 нетрезвых водителей и предотвратили 635 административных правонарушений.
В ведомстве призвали быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД.
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Взято отсюда