За неделю сотрудники ГИБДД Бийска задержали 18 нетрезвых водителей

В целом за минувшую неделю на территории обслуживания Госавтоинспекции МУ МВД России «Бийское» произошло два ДТП

За прошедшую неделю на территории обслуживания Госавтоинспекции МУ МВД России «Бийское» произошло два ДТП, в которых пострадали 3 человека, в том числе 1 несовершеннолетний, сообщает ведомство.

За неделю сотрудники Госавтоинспекции задержали 18 нетрезвых водителей и предотвратили 635 административных правонарушений.

В ведомстве призвали быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД.

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Взято отсюда