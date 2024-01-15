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За прошедшую неделю в Алтайском крае зарегистрировано 34 ДТП, 1 человек погиб

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За прошедшую неделю в Алтайском крае зарегистрировано 34 ДТП, 1 человек погиб

58 человек получили ранения, в том числе 7 детей

За прошедшую неделю (с 8 по 14 января) в Алтайском крае зарегистрировано 34 ДТП, в которых 1 человек погиб и 58 получили ранения, в том числе 7 детей, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

Основные причины ДТП:
– нарушение правил проезда пешеходного перехода;
– выезд на встречную полосу движения;
– несоответствие скорости условиям движения.

С 8 по 14 января сотрудники Госавтоинспекции выявили 5 031 нарушение ПДД. 123 водителя управляли автомобилем с признаками опьянения, 22 из них совершили это правонарушение повторно.

 В связи с ухудшением погодных условий региональная Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим движения и дистанцию, уступать дорогу пешеходам. 

Пешеходам в свою очередь следует помнить, что прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода, а при движении в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы.

прогноз погоды , погода в крае ,

Взято отсюда

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