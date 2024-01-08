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На этой неделе Дев ждут интересные знакомства, Рыб – серьезные и важные перемены, а Раков – активная неделя в плане работы

Профессиональный барнаульский астролог Светлана Снеговская рассказала “Толку”, что ждет каждый знак зодиака на неделе с 8 по 14 января.

Овен

Овны будут озадачены рабочими вопросами, на развлечения времени может не остаться. Правда, приступить к решению важных задач получится только во второй половине недели.

Телец

Тельцам также придется уделить много времени профессиональным делам. А в некоторых жизненных вопросах придется уверенно и жестко отстаивать свою позицию.

Офис. Работа Фото: pixabay.com

Близнецы

Близнецам в суете будней не стоит забывать про свои интересы и веселое времяпрепровождение с друзьями. В любовной же сфере пока все остается неизменно.

Рак

У Раков активная неделя, вам предстоит много перемещаться, общаться, иметь дело с документацией. Избегайте спешки и приступайте к важным делам не раньше четверга.

Лев

Львы могут раздражаться по рабочим вопросам, точнее неожиданно возникшим проблемам. Однако вам все удастся разрешить. А в любовной сфере, вероятно, вы поменяется свои, ранее приобретение, взгляды.

Любовь. Отношения Фото: unsplash.com

Дева

Девам, у которых предстоят поездки, стоит внимательнее присматриваться к окружающим, есть шанс встретить интересного нового знакомого. В остальном вашего внимания потребует здоровье, поддержите себя приемом витаминного комплекса.

Весы

Весам звезды рекомендуют побаловать себя различными мероприятиями, косметологическими процедурами или, на крайний случай, хорошим сном. За финансы не беспокойтесь, есть шанс их увеличения.

Скорпион

У Скорпионов энтузиазма хватит ни только на рабочие вопросы, но и на личные. Выходные лучше провести в приятной компании и позволить себе расслабиться, чтобы не потерять этот продуктивный настрой слишком быстро.

Стрелец

Стрельцы начнут фонтанировать идеями для дальнейшей реализации и помочь в этом могут близкие люди или друзья. Но уделить внимание стоит еще и здоровью, особенно опорно-двигательному аппарату и ЖКТ системе.

Здоровье питание. ЗОЖ Фото: pixabay.com

Козерог

А Козерогам следует запастись терпением, выполнение рабочих обязанностей может приносить немало хлопот в этот период. Легче придется тем представителем знака, с кем рядом окажется верные помощники и надежная вторая половина.

Водолей

Водолеям приступить к работе удастся только во второй половине недели из-за чего финансовая сфера может немного пострадать. Однако все окажется поправимо и уже к выходным денежная ситуация стабилизируется.

Рыбы

У Рыб грядут серьезные перемены и на них требуется моральная подготовка. Будьте внимательны к своему физическому и эмоциональному здоровью и не переживайте о спонтанных покупках, они могут принести удовлетворение.

Взято отсюда