За считанные минуты. В Алтайском онкодиспансере открыли кабинет для экспресс-диагностики тканей пациентов

Онкологи Барнаула внедрили новый способ снижения риска рецидива заболеваний

Работа кабинета помогает существенно снизить вероятность возникновения новой опухоли

У онкологов Барнаула появился новый способ предотвратить повторное развитие опухолей. В лечебном корпусе онкологического диспансера открыли кабинет цитологической диагностики. Его сотрудники выполняют экспресс анализы проб пациентов.

Прямо во время операции хирург делает небольшой соскоб с края разреза и отправляет материал в кабинет. Специалисты исследуют пробу и проверяют её на наличие раковых клеток. Если они обнаруживаются – медики удаляют больший объём ткани. Обследования проводятся до тех пор, пока образцы не будут полностью чистыми.

Тестирование занимает считанные минуты. Чтобы повысить качество исследования, в цитологический кабинет закупили современный микроскоп, который позволяет делать фото и видео. Снимки и записи образцов хранятся в компьютере, чтобы медики при необходимости могли отправить их своим коллегам для принятия совместного решения.

Работа кабинета помогает существенно снизить вероятность возникновения новой опухоли и помогает избежать излишних хирургических вмешательств. Пока что кабинет обслуживает только три отделения – лёгочной хирургии, отделение, где оперируют образования в брюшной полости, а также отделение опухолей головы и шеи. В среднем специалисты проводят около 15-20 исследований в день.

Как отмечают в онкодиспансере, такой вид диагностики помогает избежать полного удаления поражённого органа. Это в свою очередь существенно повышает качество жизни пациента после лечения и увеличивает её продолжительность.

Операция длилась около пяти часов

Взято отсюда

13.03.2024