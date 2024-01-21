За себя и за того парня. Гороскоп на 20 – 26 января

Авторский гороскоп на неделю по знакам зодиака подскажет, чего вам ожидать в это время.

ОВЕН

На ближайшую неделю дополнительной работой вы обеспечены, предстоит хорошенько потрудиться «за себя и за того парня». Возможно, коллеги массово уйдут на больничный, а вы выстоите. Но труд с повышенной нагрузкой окупится с лихвой. Так что засучите рукава.

ТЕЛЕЦ

Вы встряхнетесь и начнете что-то новое. Просто не сможете действовать по-старому, станет неинтересно. Идеи грандиозны и перспективны, дерзайте! В личной жизни имеет смысл ослабить контроль, не допуская излишней обидчивости. В настоящий момент избранник может простоне располагать свободным временем.

БЛИЗНЕЦЫ

Отличное время для покупки-продажи автомобиля, гаджетов, компьютеров. Удачно сложатся поездки, походы в различного рода инстанции. Уместный момент вспомнить и о здоровье, посетить стоматологов и других врачей. Чем активнее пройдет неделя, тем достойней результат.

РАК

Вероятно тесное общение с близкими родственниками, совместные поездки, сотрудничество. Если существуют сложные юридические моменты, сейчас можно договориться на перспективу. Все спорные точки над i обещают быть расставлеными.

ЛЕВ

Вам звезды несут и радость, и боль одновременно. Про такие ситуации существуют народные поговорки: «смех сквозь слезы», «не было бы счастья, да несчастье помогло» и прочие. То есть изначально какая-то тяжелая ситуация обернется для вас светлой стороной. Победой, но высокой ценой.

ДЕВА

Некоторые материальные потери, сдержанность, отказ от чего-то во имя будущего. Возможно, вы решите экономить какое-то время, чтобы в дальнейшем осуществить свою мечту. Или вплотную займетесь фигурой, ведь не за горами лето. Но первая неделя после принятия решения всегда самая сложная.

ВЕСЫ

Вкратце – дополнительные расходы на транспорт и перемены в доме. Излишнее внимание к семейной ситуации, возможно нашествие родственников, соседей. Если вы до сих пор жили тихо-мирно, не афишируя своих спутников жизни, сейчас окружающие непременно захотят с ними познакомиться.

СКОРПИОН

Лучше не настаивать откровенно на своем, не влезать в конфронтации. Идеальным будет заниматься необходимыми делами, не привлекая внимание широкой публики. В противном случае повышенное общение выльется в напрасную потерю энергии.

СТРЕЛЕЦ

Отличным решением будет прямо сейчас начать новую жизнь, добавив физическую активность, регулярность и умеренность. Да, возможно, это будет не первая попытка, были и провалы, но попробуйте еще раз, сделайте это! Режим, уход за собой, пошаговое решение финансовых вопросов – спокойно, вдумчиво и обстоятельно.

КОЗЕРОГ

Намечается много деловых поездок, общение с начальством, покровительство важных лиц. Все у вас спорится и получается. Не придавайте большого значения возможным разговорам за спиной. Ваши успехи могут вызвать не очень благородные чувства у некоторых людей.

ВОДОЛЕЙ

Вас может потянуть на перемены в доме, изменение дизайна, занавесок. А особо смелых – и на ремонт! Или изменение социального статуса: одиноких – узаконить отношения, а законных супругов – развестись. Душа потребует новых эмоций, впечатлений, чувств.

РЫБЫ

Вы сами способны испортить себе жизнь излишней подозрительностью и ревностью. На фоне относительного благополучия может случиться незапланированный всплеск эмоций. Виновником, скорее всего, окажетесь вы. Все же не следует изводить причастных к вам людей.

Нина СТРЕЛЬЦОВА

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Взято отсюда.

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