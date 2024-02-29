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За текущую неделю на дорогах Алтайского края погибли 6 человек

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За текущую неделю на дорогах Алтайского края погибли 6 человек

Всего с 26 февраля в регионе произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, из них шесть человек погибло, 30 пострадало.

Основные причины по которым происходят аварии – это нарушение скоростного режима, выезды на встречную полосу, несоблюдение правил проезда, а также опьянение водителей. Только за один день сотрудниками региональной Госавтоинспекции было выявлено 17 случаев в которых водители управляли транспортным средством в нетрезвом виде.

Также участились дорожно-транспортные происшествия с «молодыми» водителями, имеющих стаж управления менее 2-х лет.

Министерство транспорта Алтайского края совместно с УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю призывают водителей быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим в соответствии с обстановкой на трассе, дистанцию, воздержаться от резких маневров. Молодым водителям на транспортном средстве необходимо разместить опознавательный знак в виде черного восклицательного знака на желтом фоне. Но стоит учитывать, что он не дает никаких привилегий, а только лишь информирует других участников дорожного движения о неопытности человека за рулем.

Взято отсюда.

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