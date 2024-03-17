реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

«За три миллиона — только сарай». Сколько стоит домик у моря в Крыму и как изменились цены на недвижимость за 10 «российских» лет

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Несмотря на близость к военным действиям, воздушные атаки и ЧП, недвижимость на полуострове дешеветь не собирается

17 марта 2024, 09:00120Написать комментарий

«За три миллиона — только сарай». Сколько стоит домик у моря в Крыму и как изменились цены на недвижимость за 10 «российских» лет

— Неужели все эти квартиры кто-то купит? — удивляются жители Симферополя, глядя как их небольшой город прирастает новыми микрорайонами со скоростью, достойной столицы. Огромные краны, рвущиеся в небо этажи — примета всех крымских районов. После ввода в эксплуатацию Крымского моста в 2019 году стройка на полуострове стала такой же особенностью местного пейзажа, как горы или море. И даже после начала специальной военной операции ее темпы лишь слегка замедлились. Неужели покупателей не стало меньше, несмотря на воздушные атаки и близость боевых действий к полуострову? А цены почти равны московским? MSK1.RU разбирается в тонкостях крымской недвижимости и в том, как она изменилась за 10 лет после того, как Крым стал нашим.

«За 3 миллиона — только сарай!»

— Строительство в Севастополе и Крыму идет активное, еще больше жилых комплексов в ближайших проектах, началось освоение западного побережья. И именно застройщики держат высокие цены, а за ними подтягиваются продавцы вторички, — объясняет директор севастопольского агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская. — Да, рынок недвижимости чувствует себя не так хорошо, как до 2022 года, но сделки идут, спрос есть — людям нужно разъезжаться, съезжаться, расширяться из-за детей. А кто-то инвестирует в недвижимость, спасает рубли, а кто-то решает заняться сдачей жилья. Жизнь не замерла, и цены постепенно растут.

«За три миллиона — только сарай». Сколько стоит домик у моря в Крыму и как изменились цены на недвижимость за 10 «российских» лет

За 2023 год, по оценкам аналитиков крымского рынка недвижимости, стоимость квадратного метра в Крыму и Севастополе выросла в среднем на 7–8 процентов. Во многом спрос поддерживают государственные программы — различные варианты льгот на ипотеку, херсонский жилищный сертификат. Хотя сами переселенцы из Херсонской области ценами на полуострове шокированы.

— В Крыму вообще невозможно реализовать жилищный сертификат, — возмущается Сергей Аксененко в группе таких же, как он, переселенцев во «ВКонтакте». — На одного дают сертификат на 2 миллиона 928 тысяч рублей. В Крыму за 3 миллиона можно купить только сарай!

Обладателям сертификатов приходится объединяться с родственниками или искать доплату, если они хотят поселиться в курортных городах и поселках, где цены традиционно выше. Другие же потенциальные покупатели ждут 2 апреля, когда закончится срок реализации херсонских сертификатов, надеясь, что цены после этого пойдут вниз.

— Никаких предпосылок к тому, чтобы цены опустились, нет, — считает Алексей Рачков, глава агентства недвижимости «Причал 82», специализирующегося на недвижимости Южного берега Крыма. — И уход покупателей с херсонскими жилищными сертификатами рынок почти не заметит. Вместо них придут другие. Большинство ищут квартиры до 10 миллионов рублей, а такая недвижимость в дефиците, особенно на Южном берегу. Сейчас в Большой Ялте всего два новых жилых комплекса, где квартиры стоят дешевле 10 миллионов, и спрос на нее большой. Поэтому цены будут только расти.

Новые покупатели с новых территорий

— С февраля 2022 года число покупателей с материка уменьшилось, — говорит эксперт по недвижимости севастопольского агентства «Херсонес» Елена Николаева. — Но на их место пришли другие — с новых территорий. Возможно, они готовы потратить на недвижимость не такие большие суммы, как жители крупных российских городов, но желание и возможности у них есть.

Интерес «переселенцев» с новых территорий к квартирам и домам на полуострове не позволяет квадратным метрам дешеветь, наоборот, цены каждый год идут вверх. По данным экспертов агентства «Причал 82», курортная недвижимость южного берега Крыма — от Фороса до Алушты — неуклонно растет в цене. Те квартиры, что в прошлом году стоили 7–8 миллионов рублей, сейчас «уходят» за 10 миллионов.

— Знакомишься с клиентом и слышишь: Донецк, Донецк…, — говорит Алексей Рачков. — За одним подтягиваются родственники, потом друзья, затем друзья друзей. Сейчас вот поехали люди из Запорожской области. Спрос по-прежнему высокий, поэтому цены выросли на 10–15 процентов и будут еще расти.

По словам Алексея Рачкова, цена за один южнобережный квадратный метр достигла 300 тысяч рублей — и в обычных новостройках и в комплексах бизнес-, комфорт-, и премиум-класса. Разница в только метраже: большинство дорогих апартаментов начинаются от 100 квадратных метров, поэтому и цена на них 30–40 миллионов.

— А если заработает авиасообщение, то цены взлетят на 35–45 процентов, особенно в дорогом сегменте, — прогнозирует Алексей Рачков. — Людям с большими деньгами некомфортно добираться на поезде или на машине. Поэтому сейчас продажи супер-вилл немного приостановились, но всё равно сейчас на рынке есть достойные варианты. Если говорить о недвижимости, которой лет 12–15, есть роскошные дворцы за 1–1,5 миллиарда рублей. Что же касается новых современных вилл с панорамными окнами, модной отделкой, то сейчас в продаже 5 объектов по цене от 250 до 700 миллионов. Все продажи закрытые, и не каждого покупателя пригласят на просмотр. Но находятся желающие — только вчера мы подписала документы на продажу виллы за 250 миллионов. И покупатели таких объектов в последнее время не чиновники, хотя сложился именно такой стереотип. Бизнесмены в среднем 45 лет, из крупных российских городов, которые много и эффективно работают и вкладываются в недвижимость на родине.

Тут вам не равнина, тут ценник иной

Но большинство тех, кто мечтает поселиться у моря, хотят жить не в квартире, а в собственном домике. Пить утренний кофе на своей террасе под цветущей магнолией или раскидистым кедром.

— Земля сейчас приобретается очень активно. Особенно по программе семейной ипотеки с господдержкой, — рассказывает Наталья Массальская. — Берут небольшой участок, строят домик 60–70 квадратных метров. Получается, конечно, дольше и сложнее, но своя территория привлекает многих.

Особенно активно идет строительство индивидуальных домов вокруг Керчи и Феодосии, на Западном берегу Крыма, где цены на землю еще не так зашкаливают, как в Севастополе на Южном берегу. Здесь можно найти участки недалеко от моря за 350–500 тысяч рублей за сотку.

— В миллион рублей за сотку обойдется сегодня довольно средний участок земли на Южном берегу — на склоне, далеко от моря и коммуникаций, ведь свободной земли здесь почти не осталось, — рассказывает Алексей Рачков. — Но люди охотно покупают, рассуждая так: возьмем 4 сотки за 4 миллиона, построим небольшой домик из современных быстровозводимых материалов еще за 4 миллиона, и получится дешевле квартиры за 10 миллионов. Зато своя земля! И потом выясняется, что, в зависимости от уклона, нужно делать подпорные стены по цене от 3 до 5 миллионов. Или проводить дорогу. Или под участком проходит что-нибудь стратегическое — труба, которую нужно переносить по суду года два. Подводных камней огромное количество. Получается, что землю купили за 4 миллиона, вложили еще на 5–6 миллионов и это еще к строительству дома не приступали!

До этого мы рассказывали, почему российские туристы выбирают Крым для отдыха, несмотря ни на что. И что «понаехов» бесит в Сочи.

Взято Источник
17.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Очная явка на выборах президента России достигла 60 процентов

Очная явка на выборах президента России достигла 60 процентов

Очная явка на выборах президента России по стране достигла 60…

“Это роскошно”. Наблюдатель на выборах из Франции сравнил Москву и Париж

“Это роскошно”. Наблюдатель на выборах из Франции сравнил Москву…

Современная Москва – роскошная и наполненная счастливыми людьми – напоминает…

Памфилова назвала число международных наблюдателей на выборах президента РФ

Памфилова назвала число международных наблюдателей на выборах президента РФ

На выборах президента РФ работают 1 115 международных наблюдателей из…

На избирательных участках краевой столицы вновь работали члены Общественной палаты города Барнаула

На избирательных участках краевой столицы вновь работали члены Общественной…

В Барнауле, как и во всей стране, проходит финальный день…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp