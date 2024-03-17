“Заберите немедленно деньги у банков!”: предупреждение всем пенсионерам от Госдумы

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17 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Современная политика денежных властей России оказывает негативное влияние на экономику страны. Одной из проблем, связанных с этим, является недостаток оборотных средств.

Об этом говорил известный российский экономист и депутат Госдумы Михаил Делягин в эфире радио “Аврора” сообщает ИА DEITA.RU. Он отметил, что недомонетизированность экономики, то есть нехватка денег, приводит к закрытию российских банков. В сложившихся экономических условиях отечественные кредитные учреждения не могут конкурировать с более крупными игроками на рынке и вынуждены постепенно уходить с него. При этом глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркивает, что надзорное ведомство будет продолжать очищение и оздоровление российского финансового рынка.

На практике это означает, что Центральный банк не только будет закрывать мелкие региональные банки, но, вероятно, не будет предпринимать особых усилий для их сохранения. Последние годы в России наблюдается тенденция укрупнения банковской системы, при которой крупные игроки поглощают малые банки. При этом первыми под санацию попадают именно небольшие кредитные учреждения российских субъектов. Делягин призывает пенсионеров забрать свои деньги из таких банков заранее и перевести их в более крупные и надежные банки.

Депутат Госдумы считает, что процесс консолидации банковского сектора будет продолжаться и ускоряться. Это означает, что мелкие региональные банки будут закрываться быстрее, чем раньше. При этом для людей, у которых есть деньги в таких банках, это может привести к неудобствам и проблемам. В связи с этим Делягин рекомендует всем пенсионерам заранее забрать свои деньги из малых региональных банков и перевести их в системообразующие российские банки из первой десятки. Эти кредитные организации более известны и стабильны, и имеют меньший риск закрытия.

Фото: svetan-56.livejournal.com

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Автор: glavred

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