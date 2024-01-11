Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за первую неделю года снизилась на 51,4%

Роспотребнадзор: эпидемиологическая ситуация в РФ остается управляемой и стабильной

Эпидемиологическая ситуация в России остается стабильной и управляемой, за неделю отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 51,4% по сравнению с последней неделей 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора. При этом в 46 регионах России заболеваемость гриппом и ОРВИ выше, чем в среднем по стране.

Продолжает также снижаться и показатель заболеваемости COVID-19: по итогам первой недели 2024 года в стране зарегистрировано около 24 тысяч случаев, это на 56% меньше, чем неделей ранее.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что уменьшение случаев заболеваемости в первые недели года говорит о том, что в праздничные дни люди реже обращаются к врачу, но стоит им вернуться в организованные коллективы, как тут же начнется активный обмен вирусами.

– Как правило, мы начинаем фиксировать рост числа заболевших уже со второй половины января. Поэтому в сезон подъема заболеваемости важно помнить о профилактике, чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаки заболевания. И самое главное – не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к врачу, чтобы избежать негативных последствий для своего здоровья, – заключила Попова.

Ранее медики сообщали, что в 2024 году сразу после новогодних праздников ожидается рост заболеваемости ОРВИ.

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