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Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла почти на треть

ГОРНЯК2201 mins

Рост отмечается в 53 регионах страны. В десяти из них он превышает средний показатель по РФ

Фото: unsplash.com

За последнюю неделю в России выросла заболеваемость коронавирусом. Согласно данным Федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, прирост за семь дней, с 28 августа по 3 сентября, составил 31,6%.

Показатель заболеваемости составляет 3,7 человека на 100 тысяч населения. Рост отмечается в 53 регионах страны. В десяти из них он превышает средний показатель по стране. 

Число госпитализаций также увеличилось – на 13,2%. Рост замечен в 36 субъектах, из которых 11 превышают средний по стране показатель.

Подтверждает статистику и рост числа вылечившихся от коронавируса. Он составил 3655 человек, что на 17,8% больше предыдущей недели. Жертвами COVID-19 за неделю стали 16 человек.

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