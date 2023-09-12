Заболеваемость ковидом за неделю выросла почти на 50%

Специалисты зафиксировали прирост зараженных в 65 регионах

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За прошедшую неделю в России заболеваемость коронавирусом выросла на 49,2%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что прирост специалисты зафиксировали в 65 регионах страны, а в 52 субъектах увеличилось число госпитализаций (на 39,6%).

За неделю от коронавируса вылечились 4509 человек, скончались 10 зараженных.

Всего с начала пандемии в стране выявили 22 995 765 случаев заражения и 22 446 519 случаев выздоровления, 399 999 человек умерли.

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