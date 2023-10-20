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Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае начала снижаться

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Градусник, простуда Фото: unsplash.com

Заболеваемость ОРВИ в крае обусловлена вирусами негриппозной этиологии (риновирусами, бокавирусами, аденовирусами), гриппа специалисты пока не фиксируют

В Алтайском крае фиксируют снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщил региональный Роспотребнадзор.

Так, за неделю с 9 по 15 октября зарегистрировали 19,1 тысячи случаев заболевания ОРВИ, тогда как неделей ранее их было 19,7 тысячи. Превышение недельных порогов заболеваемости специалисты отмечают только среди взрослых.

Случаев заболевания гриппом на территории края нет. От этой болезни привили уже более 500 тысяч жителей региона (23,7%).

Ранее “Толк” рассказывал, как эффективно противостоять вирусам в пик заболеваемости.

Источник

город горняк
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