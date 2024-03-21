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Зачем депутаты Госдумы решили разграничить понятия “медуслуга” и “медпомощь”?

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В парламент внесен законопроект о декриминализации медицинской деятельности

Зачем депутаты Госдумы решили разграничить понятия "медуслуга" и "медпомощь"?

Врачи в операционной. Фото: unsplash.com/ Piron Guillaume

Россия в ближайшее время откажется от термина “медицинская услуга”, заменив его на “медпомощь”. На такой необходимости несколько лет настаивали врачи, и 20 марта по поручению президента Владимира Путина соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента. Эта рокировка в понятиях должна защитить медиков от необоснованных уголовных дел. Не пойдет ли это в ущерб пациентам, рассказываем в рубрике “Вопрос-ответ”.

Зачем в России хотят отменить термин “медицинская услуга”?

Понятие “медицинская услуга” сейчас закреплено в федеральных законах “Об основах охраны здоровья граждан в РФ” и “О защите прав потребителей”. По факту сейчас, когда человек получает бесплатную медицинскую помощь в рамках государственных гарантий, срабатывает принцип “потребитель всегда прав”. По этой причине в отношении врачей зачастую применяют статью 238 УК “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”.

Как итог, в системе здравоохранения идет отток кадров. Врачи боятся брать на себя риск наступления тех или иных последствий, хотя спасение жизней – это зачастую действия, предполагающие обоснованный риск, пишет “Коммерсант”.

О необходимости внести изменения в законодательство на разных уровнях неоднократно говорили медики. А в начале февраля на встрече с доверенными лицами об этой проблеме стало известно и президенту Владимиру Путину. Глава государства поддержал предложение отказаться от термина “медицинская услуга” в пользу “медицинской помощи”. 20 марта депутаты Госдумы от “Единой России” внесли соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента.

Получается, медицинскую услугу просто переименуют в медпомощь?

Законопроект предполагает введение термина “медицинская помощь”, которая будет подразумевать как медицинское вмешательство или их комплекс, так и сами действия по оказанию помощи гражданам.

Понятие “медицинская услуга” тоже останется, но его народные избранники предлагают применять только в целях финансового обеспечения оказания гражданам медпомощи и санаторно-курортного лечения, лицензирования медицинской деятельности, статистического наблюдения, а также в номенклатурах и стандартах в сфере здравоохранения.

Не пострадают ли от таких корректировок пациенты?

Многие граждане к таким изменениям в законодательстве отнеслись скептически, опасаясь безнаказанности врачей за их ошибки. Но в Нацмедпалате отмечают, что беспокоиться не стоит. За халатность или ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медиков будут привлекать по таким статьям УК РФ, как причинение тяжкого вреда или смерти по неосторожности и неоказание помощи, сообщает “Медвестник”.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ранее отмечал “Парламентской газете”, что законопроект позволит не только оградить медработников от применения к ним тяжелой статьи, но и поможет повысить статус профессии.

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