Зачем Джавахарлал Неру прилетал в Рубцовск в 1955 году

16 июня 1955 года с алтайской целиной знакомился премьер-министр Индии Джавахарлал Неру. Вместе с дочерью Индирой Ганди он прилетел сразу в Рубцовск. Гости интересовались работой тракторо- и сельхозмашиностроителей: освободившаяся Индия нуждалась в машинах.

На митинге Неру обозначил и вторую цель:

– Я много слышал о программе освоения целинных и залежных земель. У вас есть чему поучиться. Вы смелые и сильные люди, проводите очень большую работу.

После этого гости в сопровождении первого секретаря Алтайского крайкома партии Н. Беляева и председателя крайисполкома К. Пысина направились в целинный совхоз «Курьинский» (ныне – «Краснознаменский»).

Неру допытывался: какова мощность комбайна, а сменная выработка? Сколько надо машин для последующей очистки зерна? Побывал и на полях, посетил дом комбайнера бывшего кемеровчани- на Николая Затинацкого. Гость поразился размаху строительства и радовался высоким урожаям в целинном совхозе.

Совхозу был всего год – в марте 1954 года здесь появились ряды палаток. А затем была первая борозда. Правда, распахали и засеяли только три тысячи гектаров. Это уже следующей весной, перед приездом Неру, осилили 5 тысяч гектаров. Но и осенью 1954 года каждый гектар дал по 28–30 центнеров зерна.

Взялись и за животноводство – только коров завели полторы тысячи. И много строили. Неделя – щитовой дом готов. Там три комнаты, здесь – три. С весны 1955 года заложили сразу 50 жилых домов, строили два зернохранилища, школу, заканчивали реммастерскую. Все это видели и индийские гости. Потом появились контора, клуб, пекарня, другие объекты. Жизнь бурлила. И все затраты на создание и развитие хозяйства оно окупило урожаями первых двух целинных лет.

А увезенный Неру мешочек с зерном из совхоза «Курьинский» не остался просто символическим подарком. Эти семена там размножили и через два года засеяли ими уже большой массив. В наших газетах тогда прошла информация «Целинное поле Индии».

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