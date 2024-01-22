Зачем им столько: девушка из Новосибирска попросила урезать пенсии в два раза

“Будущий мэр” Новосибирска возмущена размером пенсий и считает, что деньги лучше направить на “классные клубы”

В пабликах Новосибирска распространилось видео с девушкой, которая называет себя будущим мэром города. В ролике она возмущается высокими пенсиями и призывает уменьшить их, чтобы на сэкономленные средства открывать клубы для молодежи, пишут “Аргументы и факты”.

“Уменьшайте пенсии в два раза. Это че такое, они получают 10 тысяч в месяц… Это же можно все это пустить на какие-то развлечения для молодежи, создать какие-нибудь классные клубы, где можно прийти и потанцевать, и классно провести время. Ну реально, ну зачем? Ну просто, че им нужно? Давайте сократим реально пенсии. Я прям очень прошу. Я как будущий мэр города Новосибирска прошу сократить пенсии”, – поделилась своим мнением девушка в видео, позднее размещенном в телеграмм-канале “АСТ-54”.

Молодая амбициозная сибирячка имеет свое виденье распределения госбюджета РФ. В своем обращении к подписчикам, она, подумав, заявила, что пенсии можно сохранить только москвичам, поскольку там есть ЦУМ. А зачем такие высокие выплаты в других городах, она не понимает.

В комментариях на нее обрушился шквал критики за провокационные предложения и за вмешательства во внешность.

Напомним, в конце декабря 2023 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил, что покидает свой пост. В свою очередь эксперты объяснили, что новым мэром теоретически может стать любой человек.

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Взято отсюда