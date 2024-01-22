реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Зачем им столько: девушка из Новосибирска попросила урезать пенсии в два раза

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Зачем им столько: девушка из Новосибирска попросила урезать пенсии в два раза

“Будущий мэр” Новосибирска возмущена размером пенсий и считает, что деньги лучше направить на “классные клубы”

В пабликах Новосибирска распространилось видео с девушкой, которая называет себя будущим мэром города. В ролике она возмущается высокими пенсиями и призывает уменьшить их, чтобы на сэкономленные средства открывать клубы для молодежи, пишут “Аргументы и факты”.

“Уменьшайте пенсии в два раза. Это че такое, они получают 10 тысяч в месяц… Это же можно все это пустить на какие-то развлечения для молодежи, создать какие-нибудь классные клубы, где можно прийти и потанцевать, и классно провести время. Ну реально, ну зачем? Ну просто, че им нужно? Давайте сократим реально пенсии. Я прям очень прошу. Я как будущий мэр города Новосибирска прошу сократить пенсии”, – поделилась своим мнением девушка в видео, позднее размещенном в телеграмм-канале “АСТ-54”.

Молодая амбициозная сибирячка имеет свое виденье распределения госбюджета РФ. В своем обращении к подписчикам, она, подумав, заявила, что пенсии можно сохранить только москвичам, поскольку там есть ЦУМ. А зачем такие высокие выплаты в других городах, она не понимает.

В комментариях на нее обрушился шквал критики за провокационные предложения и за вмешательства во внешность.

Напомним, в конце декабря 2023 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил, что покидает свой пост. В свою очередь эксперты объяснили, что новым мэром теоретически может стать любой человек.

точная погода , погода сейчас ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Создание автобусного предприятия на базе Горэлектротранса обсудили в администрации Барнаула

22.01.2024

 Авто и дороги

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку тротуаров

22.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

Создание автобусного предприятия на базе Горэлектротранса обсудили в администрации Барнаула

22.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку тротуаров

22.01.2024

 Новости Алтай

Бийские росгвардейцы устроили конкурс на лучшую ледяную фигуру: посмотрите, что они налепили

22.01.2024

 Новости Алтай

Алтайские силовики обвиняют барнаульца в подготовке теракта. Мужчину заключили под стражу

22.01.2024

 Новости Алтай

Молодежный театр Алтая готовит к показу спектакль «Чучело» по повести Железнякова

22.01.2024

 Новости Алтай

«Жадненькая торговля». Почему в Барнауле подорожали огурцы — ответ экономиста

22.01.2024

 Новости Алтай

Никакого пива после девяти. В Алтайском крае сняли с рассмотрения закон о продлении продажи алкоголя

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске