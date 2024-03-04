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03 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Аналитики все чаще отмечают различия в тактике противника на военном фронте во времена главнокомандующего Залужного и генерала Сырского. Многие считают, что массовое отступление войск последнего имеет основательные причины. В то же время, русские войска уверенно опережают противника. Как пишет “Царьград”.

После того, как наши освободили Авдеевку, противник прибег к тактике хаотичного бегства. Практика доказала, что за мощным укрепрайоном у противника действительно ничего нет. Враги явно не успели подготовиться к отступлению и были застигнуты врасплох. Некоторые утверждают, что такое поведение связано с хитрым ходом генерала Сырского. Они полагают, что последний решил сберечь силы для реализации по-настоящему мощного удара.

Способности генерала Сырского на тактическом уровне стали предметом легенд. Причем не самых похвальных. Тем не менее даже такой военный руководитель, какой приобрел прозвище “Мясник”, понимает, что новое прямое столкновение с русскими для его армии будет неминуемой гибелью. Опыт Бахмута и Авдеевки должен был научить нового главнокомандующего чему-то.

Фото: news-kiev.ru

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Автор: vizitka01

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