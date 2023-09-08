Зачем меняют сети на Партизанской и завершится ли ремонт до отопительного сезона

Обновление инфраструктуры необходимо для строительства новых районов в Барнауле

Ремонт теплосетей на Партизанской / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаул растет и развивается, новые дома и даже целые районы появляются буквально на глазах. И все их надо подключать к коммуникациям, пропускной способности имеющихся становится недостаточно. Именно поэтому сейчас на улице Партизанской от проспекта Ленина до проспекта Комсомольского разрыли асфальт и сняли плитку, перекрыли движение и проводят работы. Участок-то небольшой – всего 250 м. Но его обновление позволит дотянуть тепло и горячую воду до нескольких тысяч потребителей и сохранить качественный ресурс у имеющихся. Корреспондент amic.ru, который как раз там и живет, сходил на место “раскопок”, чтобы узнать, что там делают, и когда, наконец, там можно будет свободно ездить и ходить.

Что делают на этом участке?

Там проводят техническое перевооружение тепловой сети диаметром 500 мм, сообщили amic.ru в Сибирской генерирующей компании. Проще говоря, там увеличивают мощность трубы. Она была 300 мм, а станет 500 мм. Кроме того, там меняют и всю “оболочку” – железобетонный канал, а еще монтируют пять неподвижных опор и реконструируют пять тепловых камер с заменой запорной арматуры.

“Это позволит обеспечить ресурсом целый новый микрорайон на улице Промышленной, Речном вокзале и в перспективе – Ковша. Это несколько тысяч потребителей”, – рассказал заместитель директора теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Владимир Щелоков.

Сейчас же участок теплосети служит для обеспечения ресурсом более 5,2 тыс. жителей, в том числе 47 многоквартирных и 10 частных домов, 16 административных зданий, детский сад и медучреждения. Через год-два будет на несколько МКД больше.

Работы выполняет подрядная организация – ООО “РГС”.

Кстати, всего в 2023 году на подключение и развитие теплосетевого хозяйства СГК направила 1,5 млрд рублей.





































































Ремонт теплосетей на Партизанской / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А можно было ничего не менять? Участок вообще требовал обновления?

Нет, заверил Щелоков, обновление было необходимо для подключения новых домов.

“К нам обращаются застройщики с просьбой обеспечить подведение сетей. Мы просчитываем точки подключения, необходимые мощности. Все это делается заблаговременно”, – пояснил представитель СГК.

Впрочем, сам участок был еще в рабочем состоянии, не в так называемой красной зоне. Трубы здесь были проложены чуть более 20 лет назад. Однако они уже в таком состоянии, что их нигде не использовать, только в утилизацию.

А там что, люди без горячей воды сидят?

Нет, в Барнауле так ремонты не проводят. Отключение происходит только во время переключения сетей с основной линии на временную и обратно. Ну и, конечно, во время опрессовки.

Пока ведется ремонт или обновление, коммунальщики устанавливают временный трубопровод. А бывают участки, где можно обойтись и без этого. Но здесь, на Партизанской, только так можно обеспечить подачу горячей воды потребителям.





































Ремонт теплосетей на Партизанской / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Как долго еще будут идти эти работы?

Коммунальщики зашли на этот участок 19 июля 2023 года. Все работы “в металле” будут завершены к 15 сентября. Это значит, что к этой дате СГК будет готова пустить по новым трубам тепло и горячую воду. Рисков, что эти работы повлияют на начало отопительного сезона, нет. А вот благоустройство должно быть завершено к 1 октября. И только тогда здесь откроют движение.

Впрочем, это пока только первый этап работ. Второй будет в районе проспекта Ленина. Его могли бы сделать также в текущем году, но решили не трогать, чтобы не создавать дополнительной напряженности на фоне масштабного ремонта моста на Новом рынке.

То есть асфальт здесь восстановят?

Обязательно, ответил Владимир Щелоков. После основных работ здесь заново зальют 3,5 тыс. “квадратов” асфальта, уложат 200 “квадратов” тротуарной плитки.

“Все будет восстановлено в полном объеме, до первоначального вида. И это будет именно в 2023 году. Хотя иногда укладку асфальта приходится переносить на следующий год: это происходит, когда работы завершаются уже осенью и земля над перекопом просто не успевает осесть. Тогда лучше все-таки подождать до весны, чтобы машины укатали щебень и новый асфальт потом не проваливался. Но грязи не будет в любом случае, разрытую землю никто не оставляет”, – заверил собеседник.

Владимир Щелоков / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А с материалами тут нет проблем?

Проблем с материалами нет никаких. Все проекты готовятся на год вперед, материалы закупают зимой, так что к сезону все уже готово. Почти все – российского производства. Металл и бетон и раньше были отечественные. Поменять производителей за последние два года пришлось только по насосному и котельному оборудованию.

“По насосному оборудованию производство уже наладили, котельное тоже российского производства очень достойного качества, не хуже, чем немецкое. То же по запорной арматуре и автоматике. Все налаживается и восстанавливается”, – пояснил Владимир Щелоков.

Вот что действительно осложняет работы, так это грунт – в этой части города он песчаный из-за близости Оби. Разрытая траншея все время осыпается. Да и площадь перекопа из-за этого увеличивается. Но работы идут по графику, все в порядке.

Добавим, что всего в 2023 году в Барнауле провели или еще проводят капремонт 2,7 км тепловых сетей на 10 участках. Все работы идут по графику, уточнили в СГК. Всего в текущем году в городе будет заменено более 30 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. Это третий, после Красноярска и Новосибирска, показатель по протяженности трубопроводов, на которых ведется ремонт и реконструкция, среди городов присутствия СГК. В модернизацию теплосетевого комплекса Барнаула в 2023 году будет вложено 2,1 млрд рублей.

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