Масленица всегда заканчивается сожжением соломенного чучела, но раньше его люди боялись

Масленица в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Масленица – один из самых любимых в народе и длительных праздников. Всю неделю ее принято отмечать блинами и массовыми гуляньями. А в Прощеное воскресенье, последний день перед Великим постом, обязательно сжигают чучело. Что это за традиция, какое она имеет отношение к язычникам, чье чучело жгут и зачем – разбирался корреспондент amic.ru.

1 Ну и зачем же жгут чучело на Масленицу?

Кульминация Масленицы – это сжигание чучела. Символизирует оно зиму и ее смерть. А еще у древних славян чучело воплощало покровительницу мороза, стужи и ночи – богиню Морену. Потому оно всегда похоже на женщину. Сам обряд сжигания куклы – это “похороны” зимы и связанных с нею невзгод.

2 Какой должна быть кукла на проводах зимы?

Изготавливали чучело из старых лоскутов, рваной одежды, соломы и березы. К нему привязывали ленты, загадывая свои сокровенные желания. Чтобы они сбылись, ленты должны были сгореть дотла. А вот лица такая кукла не имела – просто огромный сноп соломы, на который надевали ношеную рубаху. Славяне боялись воссоздавать облик чучела, так как оно символизировало невзгоды, проблемы, накопившиеся за год, и глядеть им в глаза люди не хотели.

В наше время в злых духов мало кто верит, а потому праздник Масленицы из обряда превратился в карнавал. Его главная фигура – чучело Зимы – стала весьма привлекательной, зачастую с красивой прической, макияжем, в платье и с приятным выражением лица.

Но даже таких красоток сжигают на костре. Этим ярким событием ставится условная точка в смене времен года. Есть поверье: как только догорит последняя соломинка, весна сразу вступит в свои права.

3 Зачем по полям развеивали пепел после Масленицы?

На костре наши предки сжигали не только чучело, но и старые вещи, мусор. После пепел развеивали по полям, чтобы получить хороший урожай. В древние времена Масленицу называли земледельческим Новым годом. Язычники считали, что циклическое возрождение наступает через гибель.

С сожженным чучелом уходили все беды, болезни, неудачи и напасти прошлого. Масленицу всегда встречали с песнями, плясками. Люди находились в радостном ожидании нового.

4 Масленица – это православный праздник или языческий?

Масленица – это древнейший славянский языческий праздник. Отмечали его не семь дней, а все 14 и называли “пеpебухой”, “объедухой”, “веселой”, “честной масленицей” и “сахарными устами”. В дохристианские времена наши предки славили Ярило – бога Солнца, и готовили блины в благодарность ему за свет и тепло. Каждый блин символизировал один солнечный день, потому пекли их как можно больше, чтобы тепло и свет не покидали людей целый год.

Но дошла до нас Масленица в искаженном виде. Вплоть до XVII века Церковь пыталась запретить этот старый, истинно народный праздник весны и зарождения жизни и преследовала тех, кто праздновал его открыто. Впрочем, попытка искоренить “бесовское веселье” не удалась – народ отстоял свое право веселиться в последние дни зимы.

Только с XVIII века Церковь перестала уделять такое пристальное внимание празднику, а показательные гулянья царей еще больше укрепили Масленицу в жизни русского народа, хоть и исказили ее суть. Со второй половины XVIII века Церковь “адаптировала” праздник для своих целей – теперь масленичная неделя предшествовала Великому посту. На состав продуктов, пригодных к пище в этот период, наложили ограничения и дали название неделе – Мясопустная (потому как мясо уже нельзя), или Сырная (потому что сыр, молоко, яйца и, конечно, блины – можно). С укоренением христианства Масленица перестала быть просто праздником весны. По церковным правилам, главная суть Масленицы – подготовка к Великому посту.

Но к началу XX века все названия перемешались – древние, церковные, народные. И сейчас Масленица – это праздник встречи весны, веселый, беззаботный, с обильной пищей и, самое главное, блинами. Они стали центральным блюдом праздника, его символом. Как и в древности, блины в сознании человека символизируют Солнце.

Кроме проводов зимы в Прощеное воскресенье православные христиане обязательно просят прощения друг у друга и ходят в храм. А со следующего дня начинается Великий пост. В 2024 году он наступит 18 марта.

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