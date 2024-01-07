Зачем нужно ремонтировать “обход” Рубцовска и сколько денег на него потратят

На реконструкцию транзитной дороги потратят сотни миллионов рублей

Власти Алтайского края намерены отремонтировать автомобильную дорогу в Рубцовске, которая является транзитной для большегрузов. На реконструкции участка, протяженностью 5,2 км, хотят потратить до 500 миллионов рублей. Сделать участок планируют за два года и работы могут начаться уже в 2024 году. Об этом amic.ru сообщил начальник “Алтайавтодора” Василий Мотуз.

Речь идет об отрезках от западной границы Рубцовска до южной границы города и по Угловскому тракту до железнодорожного переезда и далее по Веселоярскому тракту до южной границы города Рубцовска.

Участок находился на балансе Росавтодора. 1 января 2023 года региональный Минтранс взял на баланс два участка транзитной дороги протяженностью 5,2 км от федеральной трассы, проходящей по территории города.

“Нам передали дорогу. Потихоньку будем приступать к реализации проекта. Задача: вынести транзитный транспорт за пределы Рубцовска. Важно поставить пункт весогабаритного транспорта на участке. Те, кто едет из Казахстана в Россию, должны въезжать в наш город и видеть красоту”, – пояснил Василий Мотуз.

Отметим, улично-дорожная сеть города Рубцовска имеет протяженность 962,8 км, из которых только 20,2% отвечает нормативным требованиям. За последние пять лет краевые власти вложили в ремонт дорог Рубцовска около 875 миллионов рублей.

горняк



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