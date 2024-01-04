Мы побывали на странной церемонии — публикуем репортаж

По России проводят похороны живых людей. Причем они за это платят. Зачем это им нужно? И как всё устроено? Мы побывали на необычной церемонии и всё узнали. Смотрите репортаж.

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— Да вы укладывайтесь, укладывайтесь, — звучит за дверью поминального зала, после чего двое крепких мужчин выносят синий гроб и устанавливают его в центре, на постамент.

Под траурную музыку церемониймейстер предлагает гостям задуматься о вечном, объявляет минуту молчания. В тишине звук молотка, забивающего небольшие гвоздики в крышку гроба с живым человеком, кажется особенно звонким.

Процесс длится не дольше 15 минут, после чего заколоченный гроб уносят с постамента назад, в недра похоронного дома.

«Выхода нет только из гроба»

Такая процедура похорон живого человека называется гроботерапия. И это один из вариантов психологического сеанса для людей, потерявших вкус к жизни. Организаторы практики предлагают человеку переосмыслить свои поступки, искусственно сымитировав собственные похороны.

— Это нужно для тех людей, что находятся в глубокой депрессии, у которых всё есть, кроме чувства счастья. Во время терапии человек понимает, что выхода нет только из гроба, со всем остальным при жизни можно справиться, — рассказывает о практике владелица ритуального агентства Екатерина Костылева.

Гроботерапию может назначить психолог — он же находится рядом с пациентом всё время. Такая экстремальная практика подходит не всем, некоторые пациенты приходят с уверенностью, что кроме могилы им уже ничего не поможет, а в итоге отказываются от процедуры после нескольких сеансов с психологом.

— Противопоказаниями для гроботерапии может быть наркотическая зависимость. Чтобы пройти такую практику, человек должен быть чист как минимум месяц. Мы не воздействуем на пациента физически, поэтому противопоказания для здоровья минимальные, — комментирует процедуру психолог Анна.

Сценарий «похорон» пациент выбирает вместе с психологом. От полноты мероприятия зависит и его цена. В Самаре минимальная стоимость практики — 35 тысяч рублей. В эту сумму входит аренда прощального зала, гроба, ритуального платья.

— Некоторые выдерживают, когда гроб забивают гвоздями. Этот звук — тоже психологическое воздействие, очень сильное. Возможно, самое главное. Другие требуют: «Нам без забивания гвоздей». Также цена зависит от того, хотят ли присутствовать родственники или нет. Нужны ли свечи, венок, плакальщицы, — говорит Екатерина.

После «похорон» человек выходит из гроба и попадает на очередной сеанс с психологом, чтобы обдумать и обсудить пережитый опыт. После может потребоваться еще не раз поговорить со специалистом.

«Было немножко шоковое состояние»

Первую «похороненную» в этот вечер женщину нам удается поймать у самого выхода. Наталья не хочет светиться перед камерами однако после гарантий анонимности все-таки решается поделиться впечатлениями от испытанного. Молодую блондинку слегка трясет.

— Конечно, с утра у меня был мандраж, волнение. Когда приехала, было такое немножко шоковое состояние, страх. Первое ощущение в гробу — это умиротворение. Поняла, что не надо ругаться по мелочам, на детей. Я представляла, что за гробом сидят мои родственники, как для них это тяжело. Поняла, что нужно больше дарить своей любви, заботы, искать счастье в мелочах, а преград никаких не существует, это всё только в нашей голове. Если есть какая-то цель, нужно к ней идти, нужно быть сильнее. Я поняла то, что, выйдя оттуда, из гроба, никаких преград теперь передо мной не будет. Но первым делом я вспомнила про свою семью, что нужно больше уделять внимания, — вспоминает свои ощущения Наталья.

После теплых слов в сторону организаторов церемонии решаемся задать Наталье главный вопрос — о возможности повторения практики, на что она говорит твердое «нет»:

— Надеюсь, не понадобится больше, потому что сегодняшнего момента мне хватило, — улыбается женщина.

«У меня всё есть»

Вторую дамц в очереди на «похороны», Нелю, нам удается поймать еще до процедуры. Роскошная красотка с длинными ногтями и волнистой укладкой отбегает в уборную успокоить нервоз. На комментарий соглашается практически сразу, хоть и просит немного скрыть лицо освещением.

— Эта практика, она пришла тоже в тот момент, когда нужно. Я действительно очень счастливый человек. У меня есть мама, муж, ребенок, жилье. Нет только, наверное, вот внутреннего духовного спокойствия для признания того, что у меня всё есть, — вздыхает Неля.

К своим похоронам девушка подготовилась основательно: накрасилась, сделала себе красивый маникюр и укладку. Во время процедуры Неля решила похоронить собственный страхи. Поэтому в попытке сделать всё максимально натурально решила пойти до конца.

— Я уже чуть-чуть поговорила с психологом, с мужем. Ну его здесь не будет, конечно, но он поддержал меня, — с этими словами Неля удаляется на подготовку к похоронам.

В отличие от Натальи, Неля решилась примерить траурный костюм и лечь в гроб в нем. Это оказалось миленькое розовое платье с рюшами средней длины. Главное отличие от традиционного предмета гардероба — отсутствие замков. Сзади такое платье на липучках.

Свой путь к гробу Нелли начинает с трупохранилища. Чем ближе к большой металлической двери холодильника, тем заметнее ее пробивает мелкая дрожь.

— Наверху я отшучивалась и смеялась, а сейчас что-то вообще не смешно. А что, если дверь заклинит? Там ведь тоже ОНИ лежат, — спрашивает Неля у организаторов церемонии, закрыв лицо руками и облокотившись на белую кафельную стену.

После разговора с психологом к женщине возвращаются силы, и она с твердой решимостью ложится на каталку.

Неле поправляют макияж, а после завозят в трупохранилище и закрывают дверь…

Наедине с покойниками девушку оставили лишь на минуту, но для сторонних наблюдателей прошла словно целая вечность. Положить девушку в гроб было решено уже наверху. Поэтому в поминальный зал девушка поднимается на лифте «своим ходом».

Свой гроб Неля заменила в последний момент. Девушке понравился бордовый.

После того как ей удалось залезть в гроб и устроиться там поудобнее, в основном зале начинается церемония прощания… Снова трагичная музыка, теплые слова и гости в черном…

«Это очень опасно»

Ввести такую услугу в Самаре Екатерина с Анной решили для того, чтобы оказывать психологическую помощь людям еще при жизни. Перед тем, как всё организовать, женщины обратились за советом к батюшке в церковь.

— Нам дали такой ответ, что процедура имеет место, если сможет уберечь от противоправных действий. Опять же мы не делаем никакого шоу-посмешища, нет надругательств. Как вы видели, здесь всё спокойно, ровно, без хайпа, просто дружелюбная обстановка, — объяснила Анна.

За месяц с момента появления гроботерапии в Самаре Неля стала лишь пятым клиентом. При этом закапывать своих клиентов женщины не решаются.

— Людей, которые хотят, чтобы их закопали, на нашей практике не было, и, наверное, мы таких не возьмем. Это очень опасно, большой риск и для жизни, и для нас, так как мы ответственны за человека. Некоторых, я слышала, закапывают в Санкт-Петербурге. Там эта услуга стоит от миллиона рублей, и оставить в могиле человека могут на несколько часов. Я считаю, что это очень опасно не только для жизни, но и для психики человека. Там, наверное, уже нужен не психолог, а психиатр, потому что невозможно предугадать, как человек на это отреагирует. Некоторые выходят из гроба с невозмутимым лицом, у них идет переосмысление, они думают о своей жизни. Кто-то смеется, кто-то плачет. Все переживают этот опыт по-разному, — говорит Екатерина.

Доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии развития Самарского университета Константин Лисецкий считает такое явление достаточно спорным:

— Это, конечно, безумие, представляет собой гиперэмоциональный спектакль. Я не считаю, что это необходимо в терапевтических целях. «Шокотерапия», я бы назвал эту процедуру скорее так, очень сильные переживания, и до и после нее нужна работа с психологом. Лет 50 назад такая услуга была популярна на западе, но сейчас, кажется, и они по этому поводу успокоились. Подобная шокотерапия может быть интересна для тех, кто жаждет острых ощущений. Инициация, которой можно хвататься перед коллегами. Привлекательность метода в самом ритуале, мистике и атрибутах.

Взято Источник

04.01.2024