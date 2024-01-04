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Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

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Мы побывали на странной церемонии — публикуем репортаж

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

По России проводят похороны живых людей. Причем они за это платят. Зачем это им нужно? И как всё устроено? Мы побывали на необычной церемонии и всё узнали. Смотрите репортаж.

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Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

— Да вы укладывайтесь, укладывайтесь, — звучит за дверью поминального зала, после чего двое крепких мужчин выносят синий гроб и устанавливают его в центре, на постамент.

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

Под траурную музыку церемониймейстер предлагает гостям задуматься о вечном, объявляет минуту молчания. В тишине звук молотка, забивающего небольшие гвоздики в крышку гроба с живым человеком, кажется особенно звонким.

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

Процесс длится не дольше 15 минут, после чего заколоченный гроб уносят с постамента назад, в недра похоронного дома.

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

«Выхода нет только из гроба»

Такая процедура похорон живого человека называется гроботерапия. И это один из вариантов психологического сеанса для людей, потерявших вкус к жизни. Организаторы практики предлагают человеку переосмыслить свои поступки, искусственно сымитировав собственные похороны.

— Это нужно для тех людей, что находятся в глубокой депрессии, у которых всё есть, кроме чувства счастья. Во время терапии человек понимает, что выхода нет только из гроба, со всем остальным при жизни можно справиться, — рассказывает о практике владелица ритуального агентства Екатерина Костылева.

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

Гроботерапию может назначить психолог — он же находится рядом с пациентом всё время. Такая экстремальная практика подходит не всем, некоторые пациенты приходят с уверенностью, что кроме могилы им уже ничего не поможет, а в итоге отказываются от процедуры после нескольких сеансов с психологом.

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

— Противопоказаниями для гроботерапии может быть наркотическая зависимость. Чтобы пройти такую практику, человек должен быть чист как минимум месяц. Мы не воздействуем на пациента физически, поэтому противопоказания для здоровья минимальные, — комментирует процедуру психолог Анна.

Сценарий «похорон» пациент выбирает вместе с психологом. От полноты мероприятия зависит и его цена. В Самаре минимальная стоимость практики — 35 тысяч рублей. В эту сумму входит аренда прощального зала, гроба, ритуального платья.

— Некоторые выдерживают, когда гроб забивают гвоздями. Этот звук — тоже психологическое воздействие, очень сильное. Возможно, самое главное. Другие требуют: «Нам без забивания гвоздей». Также цена зависит от того, хотят ли присутствовать родственники или нет. Нужны ли свечи, венок, плакальщицы, — говорит Екатерина.

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

После «похорон» человек выходит из гроба и попадает на очередной сеанс с психологом, чтобы обдумать и обсудить пережитый опыт. После может потребоваться еще не раз поговорить со специалистом.

«Было немножко шоковое состояние»

Первую «похороненную» в этот вечер женщину нам удается поймать у самого выхода. Наталья не хочет светиться перед камерами однако после гарантий анонимности все-таки решается поделиться впечатлениями от испытанного. Молодую блондинку слегка трясет.

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

— Конечно, с утра у меня был мандраж, волнение. Когда приехала, было такое немножко шоковое состояние, страх. Первое ощущение в гробу — это умиротворение. Поняла, что не надо ругаться по мелочам, на детей. Я представляла, что за гробом сидят мои родственники, как для них это тяжело. Поняла, что нужно больше дарить своей любви, заботы, искать счастье в мелочах, а преград никаких не существует, это всё только в нашей голове. Если есть какая-то цель, нужно к ней идти, нужно быть сильнее. Я поняла то, что, выйдя оттуда, из гроба, никаких преград теперь передо мной не будет. Но первым делом я вспомнила про свою семью, что нужно больше уделять внимания, — вспоминает свои ощущения Наталья.

После теплых слов в сторону организаторов церемонии решаемся задать Наталье главный вопрос — о возможности повторения практики, на что она говорит твердое «нет»:

— Надеюсь, не понадобится больше, потому что сегодняшнего момента мне хватило, — улыбается женщина.

«У меня всё есть»

Вторую дамц в очереди на «похороны», Нелю, нам удается поймать еще до процедуры. Роскошная красотка с длинными ногтями и волнистой укладкой отбегает в уборную успокоить нервоз. На комментарий соглашается практически сразу, хоть и просит немного скрыть лицо освещением.

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

— Эта практика, она пришла тоже в тот момент, когда нужно. Я действительно очень счастливый человек. У меня есть мама, муж, ребенок, жилье. Нет только, наверное, вот внутреннего духовного спокойствия для признания того, что у меня всё есть, — вздыхает Неля.

К своим похоронам девушка подготовилась основательно: накрасилась, сделала себе красивый маникюр и укладку. Во время процедуры Неля решила похоронить собственный страхи. Поэтому в попытке сделать всё максимально натурально решила пойти до конца.

— Я уже чуть-чуть поговорила с психологом, с мужем. Ну его здесь не будет, конечно, но он поддержал меня, — с этими словами Неля удаляется на подготовку к похоронам.

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

В отличие от Натальи, Неля решилась примерить траурный костюм и лечь в гроб в нем. Это оказалось миленькое розовое платье с рюшами средней длины. Главное отличие от традиционного предмета гардероба — отсутствие замков. Сзади такое платье на липучках.

Свой путь к гробу Нелли начинает с трупохранилища. Чем ближе к большой металлической двери холодильника, тем заметнее ее пробивает мелкая дрожь.

— Наверху я отшучивалась и смеялась, а сейчас что-то вообще не смешно. А что, если дверь заклинит? Там ведь тоже ОНИ лежат, — спрашивает Неля у организаторов церемонии, закрыв лицо руками и облокотившись на белую кафельную стену.

После разговора с психологом к женщине возвращаются силы, и она с твердой решимостью ложится на каталку.

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

Неле поправляют макияж, а после завозят в трупохранилище и закрывают дверь…

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

Наедине с покойниками девушку оставили лишь на минуту, но для сторонних наблюдателей прошла словно целая вечность. Положить девушку в гроб было решено уже наверху. Поэтому в поминальный зал девушка поднимается на лифте «своим ходом».

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

Свой гроб Неля заменила в последний момент. Девушке понравился бордовый.

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

После того как ей удалось залезть в гроб и устроиться там поудобнее, в основном зале начинается церемония прощания… Снова трагичная музыка, теплые слова и гости в черном…

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

«Это очень опасно»

Ввести такую услугу в Самаре Екатерина с Анной решили для того, чтобы оказывать психологическую помощь людям еще при жизни. Перед тем, как всё организовать, женщины обратились за советом к батюшке в церковь.

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

— Нам дали такой ответ, что процедура имеет место, если сможет уберечь от противоправных действий. Опять же мы не делаем никакого шоу-посмешища, нет надругательств. Как вы видели, здесь всё спокойно, ровно, без хайпа, просто дружелюбная обстановка, — объяснила Анна.

За месяц с момента появления гроботерапии в Самаре Неля стала лишь пятым клиентом. При этом закапывать своих клиентов женщины не решаются.

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

— Людей, которые хотят, чтобы их закопали, на нашей практике не было, и, наверное, мы таких не возьмем. Это очень опасно, большой риск и для жизни, и для нас, так как мы ответственны за человека. Некоторых, я слышала, закапывают в Санкт-Петербурге. Там эта услуга стоит от миллиона рублей, и оставить в могиле человека могут на несколько часов. Я считаю, что это очень опасно не только для жизни, но и для психики человека. Там, наверное, уже нужен не психолог, а психиатр, потому что невозможно предугадать, как человек на это отреагирует. Некоторые выходят из гроба с невозмутимым лицом, у них идет переосмысление, они думают о своей жизни. Кто-то смеется, кто-то плачет. Все переживают этот опыт по-разному, — говорит Екатерина.

Доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии развития Самарского университета Константин Лисецкий считает такое явление достаточно спорным:

— Это, конечно, безумие, представляет собой гиперэмоциональный спектакль. Я не считаю, что это необходимо в терапевтических целях. «Шокотерапия», я бы назвал эту процедуру скорее так, очень сильные переживания, и до и после нее нужна работа с психологом. Лет 50 назад такая услуга была популярна на западе, но сейчас, кажется, и они по этому поводу успокоились. Подобная шокотерапия может быть интересна для тех, кто жаждет острых ощущений. Инициация, которой можно хвататься перед коллегами. Привлекательность метода в самом ритуале, мистике и атрибутах.

Взято Источник
04.01.2024

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