Зачем Россия возвращается на Луну, ввязываясь в новую лунную гонку — первая станция “Луна-25” уже запущена

В огромном потоке новостей про СВО затерялась, возможно, куда более важная новость — Россия запустила на Луну первую за 48 лет межпланетную станцию. Почему снова вспомнили про Луну, что она даст России и зачем мы снова ввязываемся в лунную гонку, когда и других проблем полно?

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Последний российский, точнее тогда ещё советский, космический корабль полетел на Луну 9 августа 1976 года. Эта автоматическая межпланетная станция называлась “Луна-24”. С тех пор наши на Луну не летали. Да и вообще про Луну как-то дружно подзабыли всем миром.Но вот 11 августа 2023 года с космодрома Восточный спустя 48 лет ракета Союз 2.1б с космическим кораблём “Луна-25” отправилась на Луну. Всего лишь одна цифра в номере станции, но почти полувековой интервал и огромная технологическая разница.

Фото: “Роскосмос” Назло скептикам

Россия готовила лунную программу ещё с конца 90-ых, но сначала мешало недофинансирование, потом авария межпланетной станции «Фобос-Грунт», а затем её отложили из-за масштабных антироссийских санкций. Однако, несмотря на все “но”, корабль отправился в недолгое десятидневное путешествие (Россия решила отправить корабль не по экономичному пути, как Индия, а по быстрому: 5 суток до орбиты Луны и ещё пять на орбите), а потом ещё около года исследований на Луне.

Фото: Роскосмос и НПО Лавочкина

Станция ещё в пути и должна прилуниться только 21 августа, но новость о том, что Россия отправила корабль на Луну, уже облетела все мировые СМИ. Абсолютное большинство западных экспертов были явно удивлены, потому что Россия находилась под беспрецедентными санкциями, в том числе и в космической отрасли.США прямо заявляли, что хотят таким образом “ухудшить” российские космические программы. Но ничего не вышло. Россия научилась делать свои микрочипы. Так что это ещё большой вопрос, кому санкции навредили больше: Штаты хоть и пострадали в результате российских контрсанкций, но не сильно, а вот Европейское Космическое Агентство было вынуждено отменить 16 космических полетов до 2024 года, а более 200 спутников без России так и остались неотправленными в космос. В общем, Россия в очередной раз доказала несостоятельность западных санкций и то, что санкции больше бьют по тем, кто их вводит. Но вернёмся к миссии “Луна-25”.

Автоматическая станция “Луна-25”. Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости Зачем полетели?

Если раньше все полёты были нацелены на исследование экваториальной зоны естественного спутника Земли, то теперь российский корабль летит на Южный полюс Луны, в район аналогичный расположению Норильска на Земле.

Картинку можно увеличить. “Луна-25” должна прилуниться недалеко от кратера Богуславского. Вода

С некоторых пор стало понятно, что экваториальные условия на Луне сильно отличаются от полярных. В приполярных зонах Луны, в кратеры, которые образовались от ударов астероидов, никогда не заглядывает солнце — там постоянная полярная ночь — значит, если туда попала вода, она там находится по сей день в виде льда, так как температура там составляет около минус 150 градусов по Цельсию, доходя до минус 250. Впрочем, это лишь теория, которую надо либо доказать, либо опровергнуть.Если там найдут воду, это упростит жизнь, ведь воду космонавтом теперь не придется доставлять с Земли, а можно будет добывать на Луне. Это также решит и вопрос дыхания космонавтов, потому что воду можно разложить на водород и кислород. Кислородом будут дышать люди, а водород можно использовать в качестве ракетного топлива или получать с его помощью электричество.

Фото: Роскосмос Редкоземельные металлы

Ещё одна причина — полезные ископаемые. Луна-25 возьмёт 30 проб лунного грунта с глубины 15-40 см, будет анализировать состав газов и прочее, прочее, прочее. Цель — поиск редкоземельных металлов и металлов платиновой группы, их запасы на Земле ограничены и довольно быстро иссякают, так что Луна считается доступным местом для их добычи.Напомню, что редкоземельные металлы — главный компонент для микроэлектроники и чипов. Сейчас всему миру его поставляет Китай. Можно добывать и в России, но пока что это никому не надо, потому что Китай продаёт дешевле. Но рано или поздно лафа закончится и к этому времени надо успеть освоить Луну. При этом желательно быть первыми.

Полёты на Марс

Ещё лунные миссии играют важную роль для подготовки полёта человека на Марс. Чтоб вы понимали, миссия на Марс будет длиться примерно 2 года. И это если никто не промахнётся и всё пойдёт по плану. Самый же быстрый путь до Луны — трое суток. При этом технологии примерно те же, что понадобятся и для полёта на Марс. В этом смысле Луна — отличный полигон для испытания технологий и отработки действий.

Очень интересная инфографика от Роскосмоса. Нажмите на картинку, чтобы увеличить. Лунная база

Важно сказать, что миссия “Луна-25” не единична, до 2030 года планируются ещё три проекта, по итогам которых Россия совместно с Китаем намерена строить на Луне станцию, на которой постоянно будут жить люди. Так же, как в Антарктиде, например, или на МКС. В июле 2023 в проект ещё вписалась Венесуэла (хотя её роль, вклад и функции пока не особо ясны).В общем, лунная гонка и очередная борьба за ресурсы только начинаются. И хорошо, что Россия по-прежнему доминирует в космосе.

P. S. Интересно, что с такой же миссией в июле полетела индийская автоматическая станция “Чандраян-3”. Правда, Индия выбрала экономичную траекторию полёта, так что на Луну она прибудет (если, конечно, всё пройдёт успешно, а не как 4 года назад, когда индийская станция просто разбилась о поверхность Луны) позже российской станции.

ИСТОЧНИК