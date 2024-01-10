Зачем в России хотят ввести ГОСТы на оказание юридических услуг населению

На этом настаивает Союз потребителей РФ

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Юристов в России, кажется, решили взять в ежовые рукавицы: это станет возможным благодаря новым ГОСТам, которые будут регламентировать оказание юридической помощи населению. С такой инициативой в Минюст и Роспотребнадзор уже обратился Союз потребителей РФ. С чем это связано, на каких изменениях настаивают общественники и как это отразится на обычных гражданах, разбирался amic.ru.

Зачем в России хотят ввести ГОСТы на юридические услуги?

Только в 2022 году Роспотребнадзор зафиксировал восемь тысяч обращений от граждан, которые жаловались на некачественные юридические услуги. И каждый год число пострадавших от недобросовестных специалистов в области права увеличивается на 15-20%, указывает Союз потребителей России.

Если говорить простым языком, юристы “впаривают” клиентам дорогостоящие услуги, суля выигрыш в суде и большую компенсацию, хотя зачастую изначально понятно, что дело бесперспективное. По итогу люди, оказавшиеся в сложной ситуации, не получают квалифицированной помощи, да еще и тратят деньги, пишут “Известия”.

“Мы оцениваем такие случаи как мошенничество со стороны юриста, который злоупотребляет доверием потребителя”, – подчеркивают в Союзе потребителей в своем обращении к регулятору.

По мнению общественников, решить проблему могли бы новые ГОСТы для оказания юридической помощи.

Что конкретно хотят прописать в ГОСТах?

Стандарты планируют ввести для оказания юридической помощи в семейных, трудовых и имущественных отношениях. В документах закрепят основные нюансы взаимоотношений между теми, кто обращается за помощью, и теми, кто ее оказывает. Например, должны быть обозначены виды правовой помощи, консультаций, также в ГОСТах хотят описать, как именно составляются претензии, оцениваются судебные перспективы и многое другое.

А разве в России сейчас нет стандартов на оказание юруслуг?

Стандарт для потребителей существует: он действует более семи лет, однако документ нуждается в доработке, убежден председатель Союза потребителей Петр Шелищ. Эксперт отметил, что сейчас активно юридические услуги оказывают самозанятые и индивидуальные предприниматели, а на них действующий стандарт не распространяется.

О том, что потребителей юридических услуг необходимо защитить, согласны и другие эксперты. Однако, по словам главы Общественной потребительской инициативы Олега Павлова, ГОСТами эту проблему не решить. Он подчеркнул, что у граждан по-прежнему не будет алгоритма по выбору благонадежных юристов, а у государственных органов – инструментов для пресечения нарушений.

Павлов настаивает, что нужно вносить правки в федеральное законодательство, определив круг субъектов, которые будут иметь право оказывать гражданам юридические услуги, а также ввести санкции для нарушителей. Помимо этого, Минюст должен получить право контролировать рынок – вплоть до досудебной блокировки сайтов мошенников.

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