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Задержанная риэлтор из Барнаула Авдюхина в Аргентине варила борщи на продажу

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Задержанная риэлтор из Барнаула Авдюхина в Аргентине варила борщи на продажу

Задержание Людмилы Авдюхиной Фото: Федеральная полиция Аргентины (PFA)

Год назад директор агентства недвижимости сбежала за границу с деньгами клиентов. Позже ее объявили в международный розыск

Задержанная в Аргентине по обвинению в мошенничестве экс-директор агентства недвижимости Людмила Авдюхина готовила блюда русской кухни и продавала их в одном из магазинов Буэнос-Айреса. Именно там вышли на нее местные правоохранители и впоследствии задержали, сообщает “КП Барнаул”.

По данным издания, выйти на след барнаульского риэлтора помогла торговля Авдюхиной готовой едой. После этого отследили и выяснили, где она живет вместе с семьей. Задержание произошло 2 января недалеко от места их жительства.

Отмечается также, что Авдюхина примерно раз в два месяца переезжала, меняя жилье, но лишь в соседние районы. Однажды семья жила в пригороде, но недолго.

За время своего пребывания в Аргентине Авдюхина через подставных лиц вложила средства в недвижимость. Однако для заработка на жизнь ей, видимо, также пришлось заняться кулинарным бизнесом.

Напомним, в декабре 2022 года директор компании Людмила Авдюхина перестала выходить на связь с сотрудниками и клиентами, не выполнила ряд договорных обязательств по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости и скрылась. Тогда пострадали десятки людей.

По предварительной информация, женщина присвоила не только деньги клиентов, но и средства застройщиков и самого агентства. Речь идет о сумме в 100 млн рублей.

С полученными деньгами Людмила Авдюхина уехала за рубеж. По информации неофициальных источников, вместе с семьей она отправилась сначала в Турцию, а затем в Аргентину, где ее и задержали спустя год.

На родине сбежавшего риэлтора возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”, Авдюхина была объявлена в международный розыск.

В ближайшее время в Буэнос-Айресе состоится суд, который примет решение об экстрадиции задержанной.

Взято отсюда

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